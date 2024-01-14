أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية الكويت التقنية (KTECH) لعام 2024 تحت مظلة «upgrade» التعليمية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطلاب من خلال مبادرات وأنشطة تعليمية مختلفة. وسيركز التعاون على تنظيم مجموعة من الفعاليات التعليمية للطلاب بما في ذلك ورش عمل ودورات تدريبية وندوات تخصصية.



وخلال حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لشركة stc وحضره مسؤولون تنفيذيون من كلا الطرفين، أعلنت كل من stc وKTECH رسميا عن بدء التعاون، وذلك من خلال رعاية stc لمسابقة البرمجة باستخدام لغة بايثون Python التي تنظمها كلية الكويت التقنية لطلاب المدارس الحكومية خلال شهر مارس المقبل.



كما أعلن عن إطلاق مسابقة البرمجة لطلاب المدرسة الحكومية والتي ستكون من 6 حتى 9 مارس 2024، والتي من المقرر ان يشارك فيها 30 فريقا من مختلف المدارس الحكومية للحصول على فرصة الفوز بإحدى الجوائز القيمة التي تمنح للفائزين بالمراكز الأولى، وتهدف المسابقة الى تعزيز مهارات المشاركين في حل مشكلات البرمجة الصعبة باستخدام لغة البرمجة بايثون Python، والتي تعتبر واحدة من لغات البرمجة الأكثر استخداما وتنوعا في صناعة التكنولوجيا اليوم.



وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: يسعدنا في stc أن نتعاون مع كلية الكويت التقنية لإطلاق مبادرات مختلفة ومصممة خصوصا لتمكين الشباب وذلك خلال عام 2024. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتمكين الشباب بالمهارات الأساسية للعصر الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، نحن متحمسون أيضا لرعاية مسابقة البرمجة، التي تعد بمنزلة شهادة على سعينا للابتكار والتميز في التكنولوجيا.



وعلى صعيد متصل، أكد عبدالرحمن العجيل، نائب رئيس كلية التقنية: إن التعاون مع شركة رائدة في مجال الاتصالات والحلول الرقمية في الكويت بحجم stc يخدم أهداف الكلية المتعلقة بتهيئة الجيل القادم للمجالات المستقبلية من خلال البرامج والأنشطة الأكاديمية التي تقدمها الكلية بالتعاون مع stc.