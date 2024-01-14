

يعقوب العوضي



يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد في الـ 1.00 ظهر اليوم مباراته الثانية في دور المجموعات ضمن البطولة الآسيوية الـ 21 لكرة اليد المقامة في البحرين، مع منتخب الصين تايبيه. ويملك الأزرق نقطتين من فوزه مساء أول من أمس على منتخب عمان 27-26 ويحتل المركز الثاني في المجموعة، فيما يحتل الصين تايبيه المركز الرابع دون نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العماني حيث خسر المنتخب الصيني من المنتخب القطري 33-26.



وفي هذا السياق، ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب سعيد حجازي في تدريباته مساء أمس على جوانب فنية عدة، وشدد على ضرورة تفادي الأخطاء الهجومية تحديدا والتي وقع فيها الأزرق أمام عمان، كما وضع عدة طرق وأساليب تكتيكية لمواجهة اليوم والتي من شأنها حسم بطاقة صعود الأزرق إلى الدور الثاني.



ويعتمد مدرب الفريق سعيد حجازي على كل من مهدي عبدالحليم، عبدالعزيز الظفيري وحسن صفر في حراسة المرمى الى جانب كل من عبدالعزيز الشمري، عبدالعزيز سالمين، صالح الموسوي، أحمد القطان، عبدالله الخميس، حيدر دشتي، يوسف ضايف، محمد الهندال، محمد العريان، محمد الصانع، مشاري صيوان، حسين كرم، سعد الحيدري، محمد علي، فواز عبدالهادي.



من جانب آخر، أشاد مدير المنتخبات الوطنية فيصل صيوان بما قدمه الأزرق في المباراة الأولى، مؤكدا أن بعض الأخطاء وقعت بسبب ضغط المباريات الافتتاحية وهو أمر شائع.



وقد وضع الجهاز الفني التصور المناسب لمواجهة اليوم ونسعى بدورنا للتأهل إلى الدور المقبل.



وتقام البطولة بنظام المجموعات فيتأهل عن المجموعات في الدور التمهيدي 8 منتخبات إلى الدور المقبل الذي يقسم إلى مجموعتين وتلعب بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني للمربع الذهبي والذي يعني الوصول إليه التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2025.