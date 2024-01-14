

يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة على الشباب بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بمقر اتحاد الكرة الطائرة في إطار منافسات الدوري العام، ورفع البرتقالي رصيده إلى 22 نقطة، بينما بقي الشباب على رصيده السابق بـ 15 نقطة، وفي لقاء آخر فاز برقان على الساحل بنتيجة 3-1 ورفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما بقي الساحل دون نقاط، كما فاز اليرموك على الصليبخات بنفس النتيجة ورفع رصيده إلى 13 نقطة وبقي الصليبخات على رصيده السابق 3 نقاط.



وفي إطار متصل، أجرى لاعب منتخبنا الوطني والنادي العربي حسين المسري عملية جراحية ناجحة بعد إصابته في الركبة، وسيخضع للعلاج الطبيعي التأهيلي لمدة لا تقل عن 30 يوما، وتعتمد عودته إلى الملاعب على سرعة تعافيه.





