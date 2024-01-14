

يحيى حميدان



انطلقت أول من امس بطولة «تشوز كويت» لهواة كرة القدم على ملاعب حسن أبل في منطقة الدسمة، وسط مشاركة كبيرة وحضور جماهيري مميز، وتستمر المنافسات كل يوم جمعة حتى الأول من شهر مارس المقبل.



ويشارك في البطولة 10 فرق من الشباب هواة لعبة كرة القدم، ويضم كل فريق مديرا ومدربا.



وعقد مديرو الفرق المشاركة مؤتمرا صحافيا قبل انطلاق المنافسات تحدثوا خلاله عن استعداداتهم لهذه البطولة التي تشهد اهتماما واسعا من المشاركين، بالاضافة الى طموحاتهم للمنافسة على لقب الموسم الأول من البطولة التي تنظمها شركة «كويت كالما».



وشهدت منافسات اليوم الأول فوز فريق «الكوت» على «صحارى» 1-0، و«فريج» على «عود» 5-4، و«سدو» على «ميناء» 2-1، وتعادل «سراب» مع «فيلكا» دون أهداف.



وخلد فريقا «نسر» و«داو» للراحة في منافسات اليوم الأول.



من جهتها، قالت المؤسسة والشريكة الإدارية لشركة «كويت كالما» سارة العازمي ان مستوى المشاركة في البطولة الأولى كان مميزا ووضح ارتفاع مستوى الفرق المشاركة من خلال تقارب النتائج، ما يؤكد أن التكهن بهوية الفريق البطل سيكون صعبا للغاية.



وبينت سارة العازمي أن الهدف من إقامة بطولة «تشوز كويت» هو جذب الشباب لممارستهم هوايتهم وسط اجواء تنافسية جميلة تشجعهم على ممارسة رياضتهم المفضلة. وأشارت إلى أن شركة «كويت كالما» سبق لها تنظيم العديد من البطولات والتي كان آخرها بطولة كرة قدم للسيدات تحت رعاية بنك برقان وشهدت كذلك مشاركة مميزة من العنصر النسائي.