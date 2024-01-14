

عبدالعزيز جاسم



انطلقت مهمة المدرب الوطني محمد المشعان مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية من البحرين، حيث يقيم الأصفر معسكرا تدريبيا. ولن تكون رحلة المشعان سهلة مع أحد أكبر الفرق في الخليج وآسيا، فالقادسية يسعى لاستعادة الألقاب مرة أخرى. وقاد المشعان التدريب الأول له مع الفريق أول من أمس في المنامة، حيث حرص على تواجد مساعده انطونيو توبانغو لينضم لباقي المساعدين صالح الشيخ وحسن فاضل بينما غاب عن القائمة المغادرة المدرب المساعد الصربي أرسوف وبذلك يكون لديه 3 مساعدين مثلما حدث مع المدرب السابق محمد إبراهيم الذي اعتذر عن عدم مواصلة المشوار لظروفه الصحية. وحرص الجهاز الفني على أن تكون التدريبات على فترتين صباحية ومسائية وسيخوض القادسية مباراتين وديتين يومي 17 مع فريق لم يتحدد بعد، و21 الجاري مع فريق الخالدية على أن تكون العودة في 22 منه استعدادا لمواجهة اليرموك 27 الجاري في الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير.