

مبارك الخالدي



استأنف منتخبنا الوطني لكرة القدم أمس تدريباته بمعسكره المقام في العاصمة المصرية (القاهرة) استعدادا لمواجهتي منتخب قطر في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك يومي ٢١ و26 من مارس المقبل.



وكان الأزرق قد خسر من منتخب ليبيا 1-3 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس بستاد القاهرة، وسجل هدف الأزرق اللاعب فيصل زايد. ومن المقرر ان يلعب منتخبنا مباراته المقبلة بحسب برنامجه المعد للمعسكر أمام منتخب أوغندا 19 الجاري.



وتلقى الأزرق ضربة جديدة وقبل المباراة بالإعلان عن إصابة المدافع حسن حمدان بالتواء حاد في مفصل الكاحل، وتبين حاجته الى مدة لا تقل عن الشهر لتلقي العلاج والتأهيل.



ودخل الأزرق مباراته أمام المنتخب الليبي بتشكيل مكون من عبدالرحمن كميل في حراسة المرمى، وفهد الهاجري وخالد شامان ومشاري غنام وعبدالله الفهد، واحمد الظفيري وعذبي شهاب وبندر السلامة وفيصل زايد وشبيب الخالدي.



كما أجرى المدرب البرتغالي روي بينتو تبديلات دفع من خلالها بمحمد الهويدي وعثمان الشمري وعبدالمحسن العجمي وعلي خلف وسلمان بورمية وعقيل الهزيم. واستهل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بينتو الحصة التدريبية بمحاضرة فنية تضمنت تحليلا لأداء اللاعبين في مواجهة ليبيا، والأخطاء التي ظهرت خلال المباراة.

وفي شأن متصل، يواصل منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة تدريباته في معسكره في تايلند، حيث يتحضر لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في العاصمة القطرية (الدوحة) في أبريل المقبل، اذ يلعب في المجموعة الرابعة الى جوار منتخبات أوزبكستان وماليزيا وفيتنام، ومن المقرر أن يلعب المنتخب اولى مبارياته الودية مع منتخب تايلند خلال الاسبوع الجاري.