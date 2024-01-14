

إذا كانت نسخة كأس الأمم الأفريقية التي انطلقت امس لا تضم أيا من الوافدين الجدد، فإن 5 منتخبات لاتزال تبحث عن فوزها الأول في المسابقة وهي: موزمبيق، غينيا بيساو، موريتانيا، ناميبيا، وتنزانيا.



٭ موزمبيق (12 مباراة): تحضر موزمبيق للمرة الخامسة منذ مشاركتها الأولى في 1986، لكن خلال 12 مباراة لم تحقق أي فوز، واكتفى المنتخب الملقب بـ «أفاعي المامبا» بتسجيل 4 أهداف فقط خلال تعادلين و10 هزائم.



٭ غينيا بيساو (9 مباريات): لم تعرف غينيا بيساو البطولة قبل 2017 لكنها مذاك تشارك دون انقطاع، ولعب المنتخب الملقب بـ «الكلاب البرية» 9 مباريات خلال 3 نسخ، فتعادلوا 3 وخسروا 6.



٭ ناميبيا (9 مباريات): تشارك ناميبيا للمرة الرابعة بعد (1998 و2008 و2019)، لكن المنتخب الملقب بـ «المحاربون الشجعان» تعادل مرتين فقط مقابل 7 هزائم في 9 مباريات، ورغم عدم تحقيقه الفوز، سجل لاعبو ناميبيا 10 أهداف بينها 7 في أول مشاركة.



٭ موريتانيا (6 مباريات): تشارك موريتانيا في البطولة للمرة الثالثة تواليا، لكن خلال مشوارها خسرت 5 مباريات من أصل 6، مكتفية بهدف واحد من ضربة جزاء.



ومنذ سجل الحسن العيد هدف المنتخب الملقب بـ «المرابطون» الأول في مرمى مالي خلال الهزيمة 4-1 في بطولة 2019، صام لاعبو موريتانيا عن التهديف في 5 مباريات متتالية.



٭ تنزانيا (6 مباريات): شاركت تنزانيا، الملقب بـ«نجوم الأمة» مرتين فقط في البطولة (1980 و2019)، دون أن ينجح في تحقيق الفوز (تعادل و5 هزائم في 6 مباريات). وسجلوا 5 أهداف خلال 6 مباريات بينها 3 أهداف في مشاركتهم الأولى.