

من المهاجم النيجيري المتألق فيكتور بونيفايس إلى المهاجم الكاميروني المخضرم إريك موتينغ مرورا بالجناح العاجي ويلفريد زاها، تغيب كتيبة من المهاجمين عن كأس أمم افريقيا لأسباب فنية أو أخرى مرتبطة بالإصابة، فقد أصيب المهاجم الشاب بونيفايس (23 عاما) مهاجم باير ليفركوزن خلال استعدادات «النسور الممتازة» كما يغيب زميله لاعب وسط ليستر سيتي ويلفريد نديدي (27 عاما) بسبب الاصابة، كما استبعد المدير الفني للكاميرون ريغوبير سونغ مهاجم بايرن ميونيخ موتينغ (34 عاما) مسجلا 20 هدفا لـ«الأسود غير المروضة» خلال 73 مباراة، لأسباب فنية، وقال: «انه لاعب هام، الجميع يعرف ذلك، لكن يتعين القيام بخيارات».



وأيضا استبعد المدرب الفرنسي للمنتخب العاجي جان-لوي غاسيه مهاجم غلطة سراي التركي ويلفريد زاها لأسباب فنية، كما استبعد ايضا مدافع بشيكتاش التركي إريك بايي لأسباب فنية أيضا.



ويغيب مهاجم تولوز الفرنسي المغربي زكريا بوخلال (23 عاما) عن البطولة لعدم تعافيه من إصابة لحقت به خلال مباراة لفريقه في الدوري الأوروبي في سبتمبر الماضي سيغيب على إثرها لكامل الموسم.



وسيكون لاعب وسط مانشستر يونايتد حنبعل المجبري أبرز الغائبين عن صفوف تونس وذلك بطلب من اللاعب نفسه بحسب مدرب المنتخب جلال قادري.



ولم يخض المجبري سوى 9 مباريات في صفوف «الشياطين» هذا الموسم بعد عودته من اعارة مع برمنغهام في دوري تشامبيونشيب وسجل هدفا واحدا بإشراف المدرب الهولندي اريك تن هاغ، وقال قادري في مؤتمر صحافي لدى اعلان تشكيلته الرسمية: «حنبعل قال لي بأنه لا يشعر بأنه جاهز لخوض كأس الأمم الافريقية لأنه يعيش وضعية صعبة في ناديه».



بدوره، أعلن المدرب البلجيكي لمنتخب جنوب افريقيا هوغو بروس استبعاده المهاجم الواعد لبيرنلي الانجليزي لايل فوستر. واستمع بروس لنصيحة مواطنه فنسان كومباني مدرب بيرنلي بعدم توجيه الدعوة إلى فوستر بعد معاناته من مشاكل ذهنية.



وقال كومباني إلى مواطنه بروس الذي قاد الكاميرون إلى لقب كأس الأمم الأفريقية 2017: «لا يستطيع لايل السفر حول العالم في هذه المرحلة وليس في وضع يسمح له بالانضمام إلى جنوب افريقيا في كأس الأمم الافريقية».