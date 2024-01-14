

القاهرة - محمد سامي ووكالات



ينطلق اليوم المنتخب المصري في رحلة استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب منذ نسخة 2010 حينما يواجه «الفراعنة» منتخب موزمبيق في أولى مباريات المجموعة الثانية في البطولة المقامة في كوت ديفوار في نسختها رقم 34، وذلك على ملعب فيليكس بواني في العاصمة أبيدجان تحت قيادة تحكيمية للموريتاني دحان بايدا.



وترغب كتيبة البرتغالي روي فيتوريا في تحقيق انطلاقة إيجابية نحو سعيهم إلى محو الذكرى السيئة بخسارة اللقب مرتين متتاليتين في نسختي 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال تواليا.



جدير بالذكر أن المواجهة هي السادسة بين المنتخبين حيث التقيا من قبل في 5 مناسبات كان الفوز فيها جميعا من نصيب «الفراعنة»، ويذكر أيضا أنها المرة الثالثة التي تستهل مصر مبارياتها في أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق، الفريق الذي يعده المصريون «فألا حسنا» إذ أحرزوا اللقب 3 مرات حين واجهوه سابقا في أعوام 1986 و1998 و2010.



ويسعى المنتخب المصري لتأمين النقاط الثلاث لتفادي أي حسابات معقدة قبل خوض لقاء كلاسيكي أمام غانا القوية الخميس المقبل في الجولة الثانية، والانطلاق نحو اللقب الغائب بثبات متسلحين في ذلك بتشكيلة قوية يقودها جناح ليفربول المتألق محمد صلاح وهداف نانت الفرنسي مصطفى محمد ولاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش، فضلا عن أسماء قوية مثل لاعب وسط أرسنال محمد النني ونجوم الدوري المحلي لاسيما لاعبي النادي الأهلي بطل أفريقيا وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي والمدافع الشاب محمد عبدالمنعم.



وقبل المباراة قال فيتوريا: «أشعر بضغوط هائلة قبل انطلاق البطولة.. نريد الفوز باللقب ولكنني عقلاني ونعلم أن المنافسة صعبة».



وكان فيتوريا قد أعلن عن عدم وعده بالفوز بالبطولة، الا أنه عاد واكد ثقته في قدرة لاعبيه على التتويج بالبطولة.



ويسعى صلاح الذي قاد مصر إلى كأس العالم 2018 للمرة الأولى بعد غياب استمر 28 عاما، إلى تعويض خسارته النهائي القاري مرتين في 2017 ومطلع 2022 أمام الكاميرون والسنغال على التوالي، وقيادة بلاده للقبها الثامن وهو اللقب الغائب منذ 14 عاما. ومن أجل ذلك عليه أولا تصدر مجموعته، التي تضم أيضا غانا (4 ألقاب) والرأس الأخضر، لضمان مواجهة سهلة نسبيا في ثمن النهائي مع ثالث أحد المجموعات.



بدوره، قال الجناح محمود حسن (تريزيغيه) إنها «مجموعة صعبة، ليس الأمر سهلا، كل المنتخبات الأفريقية قوية وتملك لاعبين جيدين للغاية».



ومصر قوة أساسية في الكرة الأفريقية، إذ أحرزت اللقب 7 مرات، من بينها ثلاثة تواليا (2006-2008-2010) لكنها عادت وغابت عن 3 نسخ متتالية (2012-2013-2015)، قبل أن تتأهل للبطولة مجددا وتخسر النهائي مرتين في آخر 3 بطولات.



وعن تلك التجربة المؤلمة، قال تريزيغيه لاعب طرابزون سبور التركي: «من الصعب حقا خسارة نهائيين، في عامي 2017 و2021. إنه أمر مؤلم لكننا سنحاول مرة أخرى الحصول على الكأس». وتابع: «يجب أن يكون لدينا ما نستحقه، ونأمل أن يكون الحظ هذه المرة إلى جانبنا وأن يساعدنا الله».



أما موزمبيق، التي تحضر للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2010، فلم تحقق الفوز نهائيا، فتعادلت مرتين وخسرت 10 مرات في 12 لقاء، مكتفية بتسجيل 4 أهداف فقط. ويعتمد المدرب المحلي شيكينيو كوندي على لاعبين محترفين ينشط عدد منهم في الدوري البرتغالي على غرار المهاجم اليافع جيني كاتامو (سبورتنغ البرتغالي).