مع احترامي للجميع.. الدراما السعودية ستكون بالمقدمة بلا منازع

أقدم عملاً واحداً في رمضان والظروف سبب قلة أعمالي بالكويت

لا أميل إلى المسرح.. والجيل الحالي من الممثلين محظوظ جداً



حاوره: ياسر العيلة



النجم السعودي تركي اليوسف فنان مثقف له خبرة كبيرة في الدراما العربية وليست السعودية فقط، وأجاد في تقديم كل أنواع الأدوار سواء التلفزيونية أو المسرحية الثقافية أو السينما، وحقق نجاحا كبيرا في تجسيده لأدوار الرومانسية، وأيضا أدوار الشر التي برع فيها بشكل لافت.



تركي اليوسف يتواجد حاليا في الكويت لتصوير مسلسل «بعد غيابك عني»، إنتاج شركة «دريم بيكتشرز» للفنان شهاب جوهر، تأليف الكاتبة علياء الكاظمي، بطولة النجمة إلهام الفضالة وعدد كبير من الفنانين، وهذه هي المرة الاولى التي يجتمع فيها اليوسف مع الفضالة في عمل فني.



«الأنباء» التقت اليوسف في مقر الجريدة، حيث كان يصور بعض مشاهد المسلسل فيها، وتحدث معنا عن توقعه للدويتو الجديد الذي يجمعه بإلهام الفضالة، ورأيه في الدراما السعودية في الوقت الحالي، وسبب غيابه عن المسرح الجماهيري، وأمور أخرى كثيرة من خلال الحوار التالي:



حمد الله على السلامة بعد فترة غياب عن الكويت.



٭ غيابي لم يكن طويلا، فأنا كنت هنا منذ عام تقريبا، حيث شاركت في عملين، الأول كان «سيزون» من 11 حلقة بعنوان «سوء المناخ»، إخراج رمضان خسروه، ومع الفنانة زهرة عرفات، كما قدمت أيضا مسلسل «بلاغ نهائي» إخراج سلطان خسروه بمشاركة الفنانين عبدالعزيز الحداد وهند كامل وعلي السبع، وآخرين.



حدثنا عن تجربتك الحالية في مسلسل «بعد غيابك عني».



٭ تجربة مختلفة، حيث لم نلتق أنا والزميلة الفنانة إلهام الفضالة في أعمال درامية من قبل، فهذه هي المرة الأولى لنا، ونص الكاتبة علياء الكاظمي فيه ما هو مختلف، حيث نظهر من خلاله بشكل يرضي المشاهدين، وتربطني بالفنان شهاب جوهر علاقة طيبة، فهو زميل عزيز وصراحة حبيت الفكرة والتعاون مع نجوم العمل، ومع المخرج سائد الهواري أيضا، فقد كانت لنا معا تجارب ونجاحات سابقة، وإن شاء الله يحقق المسلسل النجاح أيضا.



بمجرد أن تم الإعلان عن وجودك ضمن فريق المسلسل حدث تفاعل كبير في «السوشيال ميديا»، وأنهم في انتظار «دويتو» قوي بينك وبين الفضالة، ما تفسيرك لذلك؟



٭ والله أتشرف بالعمل معها، فهي زميلة عزيزة وفنانة محبوبة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة، وأنا بطبعي أبحث عن الأدوار المختلفة.



اكشف لنا عن ملامح دورك في «بعد غيابك عني».



٭ أنا والزميلة إلهام الفضالة زوجان، لكن العلاقة بيننا متوترة، وفيه خصام وتغير في الأحداث، ولا أريد أن أحرق القصة، لكن كل ما أؤكده لك أنني منذ فترة طويلة لم أقدم هذا النوع من الأدوار.



الناس تعودت على أن يشاهدوا تركي اليوسف في الأدوار الرومانسية، لكنك ابتعدت عنها خلال الفترة الأخيرة، ما السبب؟



٭ من المهم جدا أن ينوع الفنان في الأعمال التي يقدمها، خاصة أنني قدمت أدوار شر كثيرة ونجحت ولله الحمد، والآن الجمهور يطالبني بالعودة من جديد للأعمال الرومانسية، لكن دوري في «بعد غيابك عني» تكون الرومانسية متواجدة عنده، فهو شخص تحمل مسؤولية كبيرة وضحى كثيرا، الدور شدني بأن أنوع، أيضا تعاوني مع فنانة لم ألتق معها من قبل يعطي مصداقية أكثر لأن زملاء كثيرين كرروا الثنائيات بينهما في عدة أعمال، والجمهور يريد أن يشاهد «دويتو» جديدا، وإن شاء الله ننجح.



هل لديك أعمال أخرى لرمضان المقبل غير هذا المسلسل؟



٭ أنا لا أقدم عملين في رمضان أبدا، لذلك تفرغت لهذا العمل.



كيف ترى مشاركاتك السابقة في الدراما الكويتية؟



٭ مشاركاتي في الدراما الكويتية ممكن ثلاثة أو أربعة أعمال بمعنى «مو كثيرة ومو قليلة».



ومن المقصر في ذلك أنت أم المنتجون هنا في الكويت؟



٭ الظروف ليست أكثر ولا أقل، لأن الزملاء في الإنتاج كانوا يكلمونني لأشارك في أعمالهم قبل التصوير بشهر فقط، وغالبا ما أكون مرتبطا بأعمال أخرى، ولا يخلو موسم إلا وأنا أتلقى فيه اتصالات من مجموعة كبيرة من المنتجين هنا، لكن كما ذكرت لك أكون بدأت بتصوير أو ارتبطت بأعمال أخرى، وأنا أشكرهم بالتأكيد على أنني دائما في حساباتهم.



هل التعامل مع منتج فنان ميزة أم عيب؟



٭ لا ميزة ولا عيب، لأنه ليس بالقطع أن يكون الفنان منتجا جيدا والعكس صحيح، فالمنتج الجيد هو منتج جيد، والفنان الجيد هو فنان جيد.



لكن من وجهة نظري أن الفنان المنتج يعرف جيدا معاناة الفنانين والصعوبات التي تواجههم في أعمالهم مع المنتجين.



٭ بالتأكيد هذا أمر إيجابي بشكل كبير ويصب في صالح المنتج الفنان وإن كان ذلك من الممكن أن يأتي عكسيا مع المنتج الفنان بالشكل التجاري لأن الجانب الفني يكون على حساب الجانب الرسمي، وبالتالي قد يخسر.



هل التعاون مع الفنان شهاب جوهر كمنتج تم بشكل سلس؟



٭ كما ذكرت لك أنا أعرف الفنان شهاب جوهر وتربطني به علاقة طيبة كزميل عزيز، والتقينا من قبل في أكثر من مناسبة ونحمل لبعض وداً كبيرا.



ما رأيك في الدراما السعودية خلال السنوات الأخيرة؟



٭ مع احترامي وإجلالي لكل الزملاء في الدراما العربية بجميع الدول، فأنا أرى أن الدراما السعودية ستكون في المقدمة بلا منازع، هي الآن في مرحلة المخاض ولها نجاحات كبيرة جدا، لكن الانفتاح الذي تشهده المملكة لا بد أن يأتي بثماره.



على أي أساس استندت إلى أن الدراما السعودية ستكون في المقدمة بلا منازع؟



٭ لأن هناك خطة وضعت من أجل ذلك، والدليل ما تقوم به المملكة منذ عدة أعوام متمثلة في وزارة الثقافة بقيادة سمو الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة، بالإضافة إلى عدد المسرحيات المنتجة ومهرجانات الأفلام التي يحضرها نجوم العالم، و«موسم الرياض» وما يشهده من فعاليات كبيرة، كل ذلك لا بد أن يحدث تلك الطفرة والمكانة المتوقعة، أضف الى ذلك أن سقف الحرية والرقابة في أعمالنا الفنية تفوق على باقي دول الخليج في هذا الأمر.



أين أنت من المسرح؟



٭ أنا أهتم بالمسرح الثقافي، لأن الوقت لا يسمح لي كممثل تلفزيوني بالمشاركة في المسرح الجماهيري، وأيضا زملائي الفنانون في الجانب الترفيهي والكوميدي يغطون هذا الجانب، لذلك أنا لست ميالاً للمسرح صراحة.



.. وبالنسبة الى السينما؟



٭ إذا وجدت موضوعا مختلفا أقدمه فيها لن أتردد، ورصيدي السينمائي ثلاثة أو أربعة أفلام، وهذا قليل بالطبع، وحاليا الجيل الجديد يقدم السينما الخاصة به وبأفكاره.



ما رأيك في الأعمال السينمائية التي قدمت بالسعودية؟



٭ بشكل عام هي جيدة جدا وممتازة، وهذا الجيل الشاب القائم على تلك الأعمال محظوظ، ولو كانت توافرت نفس الظروف لنا في بداية حياتنا الفنية لكان من الممكن أن نحقق نجاحات كبيرة، لكن هم استغلوا الفرصة والإمكانات الكبيرة والدعم غير المحدود من الدولة.



هل أنت راض عن مشوارك الفني حتى الآن؟



٭ الرضا الكامل صعب، ولكن إلى حد كبير راض والحمد لله، هذا نتاج كفاح ومعاناة.



ما أشكال المعاناة التي واجهتها حتى تصل إلى هذه المكانة؟



٭ أقول شيئا واحدا، إننا كنا من جيل كل شيء كان مغلقا أمامه، والمساحات والمشاركات كانت محدودة، ما اضطرني لأن أغترب فترة طويلة للعمل في الدول العربية.



هل أنت بالفعل أكثر فنان خليجي شارك في الأعمال العربية؟



٭ رب ضارة نافعة، فهذا الشيء فادني وجعلني أحتك بأساتذة وفنانين كبار، والحمد لله أنني أقول إنه بعد هذا المشوار حققت شيئا.





فريق «من بعد غيابك عني»



تأليف: علياء الكاظمي، إخراج: سائد الهواري، بطولة: إلهام الفضالة وتركي اليوسف وشهاب جوهر ومرام البلوشي وعبدالله عبدالرضا وسلطان الفرج وشهد سلمان وإيمان فيصل وفيّ الشرقاوي وروان العلي وشبنم خان وشملان العميري وعبدالله فريح وشوق العنزي وأسيل علي ونديمه سنان وعلي محسن ولما.



مدير إدارة الانتاج: حسين يونس ومدير الاضاءة والتصوير المتميز: علاء الحوساني، مخرج منفذ: يعقوب حميد، وآرت دايركتر: أحمد السلمان، ومدير انتاج: عبدالرحمن سودان.