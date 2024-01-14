

‏أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، عن تفعيل الغرفة الافتراضية «أمان» لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسيل الأموال، بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مؤكدة أنها تعمل على فتح قنوات لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من كل البنوك المحلية وتتفاعل معها فوراً وتقوم بإجراء اللازم فور تلقي البلاغ وتجميد الأموال المستولى عليها من حسابات المجني عليهم في وقتها.



‏وقالت في بيان لها: خلال الفترة من 7/12/2023 حتى 9/1/2024 ورد 285 بلاغا بمبالغ يقدر إجماليها بـ 495.973.933 د.ك (أربعمائة وخمسة وتسعين ألفا وتسعمائة وثلاثة وسبعين دينارا وتسعمائة وثلاثة وثلاثين فلسا)، مشيرة الى انه تم التحفظ عليها تمهيدا لاسترجاعها. ‏ودعت الوزارة كل من يتعرض لعملية خصم أو تحويل من حسابه دون علمه، إلى المسارعة في الاتصال على البنك التابع له والإبلاغ عنها فورا.