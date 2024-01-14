تعاود اعتبارا من 28 يناير الجاري عدة حفلات مصارعة الثيران في المكسيك بعد تقلبات قانونية عدة في شأن هذا التقليد في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى والتي تعد حلباتها الأكبر في العالم.



ورحب مدير حلبات مصارعة الثيران في مكسيكو ماريو زوليكا «بعودة الثيران» إلى المدينة عملا بالقرار الأخير الذي اتخذته المحكمة العليا ونقض فيه الحظر الذي فرضه قاض فيدرالي. وقالت مصارعة الثيران المكسيكية باولا سان رومان خلال مؤتمر صحافي حضره عدد من زملائها «أدعو الجمهور للحضور، إنه أمر بالغ الأهمية». وأضافت «ليحضر كل واحد حبة رمل لملء الساحة».