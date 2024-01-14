

اختتمت نهاية الأسبوع الماضي بطولة اتحاد التنس التنشيطية للأشبال، وحضر المباراة النهائية وتوج الفائزين نائب رئيس الاتحاد عبدالرضا الغريب. ونظم الاتحاد البطولة بالتعاون مع أكاديمية رافا نادال الكويت والتي احتضن الاتحاد مبارياتها على ملاعبه بمجمع التنس الدولي بمنطقة الزهراء، وشارك فيها 21 لاعبا من أشبال التنس في فئتي تحت 12 سنة وتحت 14 سنة مثلوا أندية خيطان والكويت واليرموك، وتم تقسيم اللاعبين المشاركين في البطولة على مجموعتين.



وأسفرت منافسات البطولة عن النتائج التالية: جاء في المركز الأول للمجموعة (A) لاعب اليرموك فارس الكاظمي، وفي المركز الثاني لاعب الكويت سعود ضاري الصباح، وفي المركز الثالث لاعب الكويت أحمد الأشوك.



وجاء في المركز الأول للمجموعة (B) لاعب خيطان عزيز العلي، وفي المركز الثاني لاعب الكويت سالم الحداد، وفي المركز الثالث لاعب اليرموك زيد الصفار.