يسود الاعتقاد في أوساط الكثير من المحللين بأن الذهب سوف يواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من تسجيله مستويات قياسية مؤخرا وبلوغه أسعارا غير مسبوقة واستقراره فوق مستوى الألفي دولار للأونصة مدة طويلة نسبيا، منذ أواخر العام الماضي.



وقال تقرير نشره موقع «أويل برايس»، واطلعت عليه «العربية نت»، إن ثمة 3 عوامل تدفع إلى الاعتقاد بأن الذهب سوف يواصل الصعود خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من أنه أنهى أفضل عام له منذ عام 2020، حيث حقق مكاسب بنسبة 13% خلال العام 2023، ويتجه إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة هذا العام.



أما العوامل الـ 3 التي يتحدث عنها التقرير، فأولها أن البنوك المركزية على مستوى العالم زادت مشترياتها من الذهب بشكل كبير، مما يشير إلى الطلب القوي على المعدن النفيس.



والعامل الثاني الذي يعزز الذهب هو أنه من المرجح أن يؤدي تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع نحو خفض أسعار الفائدة في عام 2024 إلى دعم أسعار المعدن الأصفر. أما العامل الثالث فهو «شهر يناير»، حيث إن الشهر الأول من كل عام كان تاريخيا شهرا مناسبا للذهب، حيث تسهم إعادة توازن المحافظ والعام الجديد في زيادة الطلب على الذهب ورفع أسعارها تبعا لذلك.



ويقول التقرير إن الذهب واجه رياحا معاكسة كبيرة طوال معظم عام 2023 مع قوة الدولار وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، ولكن مع بدء الأسواق في توقع نهاية معركة التضخم التي يشنها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ارتفع الذهب خلال الربع الرابع وأنهى العام 2023 على مكاسب كبيرة.



وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد في أوائل ديسمبر الماضي، حيث وصل إلى ما يزيد قليلا عن 2125 دولارا للأونصة، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذه الارتفاعات، حيث قام منذ ذلك الحين ببناء دعم قوي عند 2000 دولار للأوقية، مما أنشأ أساسا للذهب لاختبار ارتفاعات جديدة في العام الجديد.



وقال أولي هانسن من «ساكسو بنك» إنه «بعد الأداء القوي المفاجئ في عام 2023، سنشهد المزيد من المكاسب في الأسعار في عام 2024، مدفوعة بثلاثية من صناديق التحوط التي تطارد الزخم، وتواصل البنوك المركزية شراء الذهب المادي بوتيرة ثابتة، وكذلك الطلب المتجدد من مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة».



وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، اشترت البنوك المركزية صافيا قدره 800 طن من الذهب. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 14% عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من عام 2022، والتي كانت سنة قياسية يعود تاريخها إلى عام 1950.



ويقول موقع «أويل برايس» إنه لا يوجد ما يشير إلى أن شراء البنوك المركزية للذهب سوف يتراجع في العام الجديد، ووفقا لما أجراه مجلس الذهب العالمي في الربيع الماضي فقد أشارت 24% من البنوك المركزية في العالم إلى أنها تخطط لإضافة المزيد من الذهب إلى احتياطياتها في الأشهر الـ 12 المقبلة.



ويقول هانسن إن ارتفاع الأسعار المقترن بتوقع بيئة أسعار فائدة منخفضة يمكن أن يجذب أيضا بعض المستثمرين المؤسسيين إلى الذهب مرة أخرى.



إلى ذلك فإن الذهب يتمتع بالكثير من الزخم مع دخول العام الجديد ويعتبر شهر يناير شهرا جيدا تاريخيا للذهب، بحسب تقرير «أويل برايس».



ووفقا للبيانات التي أجراها مجلس الذهب العالمي، منذ عام 1971، فقد حقق الذهب متوسط عائد قدره 1.79% في شهر يناير من كل عام، وهذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف المتوسط الشهري على المدى الطويل.