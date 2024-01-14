محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن 3 شركات اشترت وثائق المناقصة الخاصة بمشروع مستودع الوقود المخطط لإقامته في منطقة المطلاع، وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أصدرت دعوة للشركات لتقديم عروضها بشأن المشروع في نوفمبر 2023، والذي تقدر قيمته بـ 800 مليون دولار، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية.



وأوضحت المجلة ان الشركات الثلاث التي استهلت عملية شراء وثائق المناقصة، هي: شركة سينوبيك الصينية، ومييل الهندية، وهيسكو الكويتية، مشيرة الى أنه يمكن لمزيد من الشركات شراء وثائق مناقصة المشروع قبل البدء بتقديم العطاءات، فيما قالت مصادر نفطية إن شركة «لارسن آند توبرو» الهندية مازالت تدرس تقديم عطاء على المشروع.



وقال أحد هذه المصادر: «لايزال المسؤولون التنفيذيون في الشركة يناقشون هذا المشروع، ويبدو أن هناك فرصة بنسبة 50% ليقرروا شراء وثائق المناقصة وبالتالي المشاركة في عملية تقديم العطاءات».



ولفتت المجلة إلى انه في الوقت الحالي يعتبر يوم 13 فبراير المقبل موعدا نهائيا لتقديم العطاءات الرسمية للمشروع، وقد تم وضع وثائق المناقصة في متناول أيدي المقاولين في 12 نوفمبر، وأعقب ذلك عقد اجتماع ما قبل المناقصة في 17 ديسمبر.



ومن المتوقع أن يشمل نطاق المشروع المعروف باسم مستودع وقود المطلاع الجديد تنفيذ الأعمال التالية: إقامة مرافق الضخ الجديدة في مصفاتي النفط في كل من ميناء الأحمدي وميناء الشعيبة، ومد خطوط الأنابيب عبر البلاد من مصافي ميناء الأحمدي والشعيبة، وإنشاء مستودع للسوق المحلي، وتركيب أنظمة السلامة، وتركيب أنظمة مكافحة الحرائق، وبناء صهاريج التخزين.



وكانت مجلة ميد قد كشفت في ديسمبر 2021 عن أن شركة وود غروب البريطانية قد انتهت من تنفيذ أعمال الهندسة والتصميم الأولية للمشروع الذي طال انتظاره لإنشاء مستودع تسويق المنتجات النفطية في محافظة الجهراء بالكويت.



وقد عانى المشروع الكثير من التأخيرات منذ الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة به منذ أكثر من 10 سنوات، وكانت الشركة قد فرغت من إعداد تلك التصميمات في عام 2015 قبل أن تقرر شركة البترول الوطنية الكويتية ضرورة مراجعة التصميمات الأصلية.



وختمت «ميد» بالقول إن مشروع الوقود النظيف أدى إلى دمج وتحديث مصفاتي النفط في ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، ما رفع الطاقة التكريرية للمصفاة الأولى إلى 454 ألف برميل يوميا، وللمصفاة الثانية الى 346 ألف برميل يوميا.