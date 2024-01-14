القاهرة - هالة عمران



بدأت أمس، امتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في المنزل بعد سحب الأسئلة من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية والإجابة عنه، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي لأداء الامتحان https://sabroad.emis.gov.eg/.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول الامتحانات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي كالتالي:



- بالنسبة لجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول، يؤدي الطلاب السبت 13 يناير امتحان اللغة العربية والأحد 14 يناير امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 15 يناير اللغة الأجنبية والثلاثاء 16 يناير الرياضيات والتربية الدينية والأربعاء 17 يناير الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخميس 18 يناير المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط.



- وبالنسبة لجدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي للطلبة المصريين في الخارج 2024، يؤدي الطلاب السبت 13 يناير امتحان اللغة العربية والأحد 14 يناير امتحان العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 15 يناير اللغة الأجنبية والثلاثاء 16 يناير الرياضيات والتربية الدينية والأربعاء 17 يناير الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخميس 18 يناير المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط.



- جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي لأبنائنا في الخارج 2024، حيث يؤدي الطلاب يوم السبت 13 يناير امتحان اللغة العربية والأحد 14 يناير امتحان العلوم والمهارات المهنية، والإثنين 15 يناير اللغة الأجنبية والثلاثاء 16 يناير الرياضيات والتربية الدينية والأربعاء 17 يناير الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخميس 18 يناير المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط.