

دمشق - هدى العبود



بدأ المخرج السوري وائل أبوشعر بتصوير مسلسل سوري كوميدي جديد في لبنان تحت عنوان مبدئي «شر البلية»، تأليف مجموعة من الكتاب، أشرف على أغلب نصوصه الكاتب زياد ساري، إنتاج شركة «New Vision Production».



والعمل عبارة عن لوحات كوميدية مختلفة تتحدث عن الواقع الحالي بأسلوب لطيف ناقد ساخر، والمتوقع عرضه في رمضان المقبل، ومن أبرز الممثلين الذين انضموا له وقاموا بتصوير لوحاتهم: أندريه سكاف، شادي الصفدي، نادين تحسين بك، سلمى المصري، محمد خير الجراح، مازن عباس، يزن الريشاني، سيرينا، محمد حسنا، سالم ليندا، جاموس، ريموندا عبود، باسل زين الدين، على أن تنضم مجموعة أخرى من الفنانين للعمل على رأسهم النجمان باسم ياخور ورنا شميس.