نظام أمنى متكامل لتوفير مستويات عالية من التأمين وفتح أبواب الطوارئ في حالات الخطر بشكل تلقائي

ا ستخراج تقارير الوقت والحضور وتزويد الجهة المعنية بها في حال طلب ذلك من خلال كتب رسمية



ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن مدينة صباح السالم الجامعية تحتوي حاليا على ما يزيد على 6700 كاميرا في مختلف المواقع، مؤكدة انه في حال استكمال جميع الكليات والإدارات سيصل العدد الإجمالي الى 12 ألف كاميرا.



ولفتت إلى ان مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير وافق على اقتراح الأمانة العامة لإدارة الأمن والسلامة بشأن إنشاء لائحة إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة التحكم في الدخول والخروج وتفعيل البطاقات الذكية لجميع مرافق جامعة الكويت.



ولفتت إلى أن هذه اللائحة تتضمن نظاما يتألف من الأجهزة والبرمجيات والبطاقات الذكية التي تسمح بإدارة عملية الدخول والخروج للمباني من منظور أمني متكامل يمكن من خلاله التحكم في دخول وخروج الأشخاص من خلال الأبواب المختلفة والبوابات والمصاعد ومواقف السيارات والعديد من نقاط الدخول الأخرى وذلك من خلال واحد أو أكثر من الخيارات والتي منها بصمة العين أو اليد او البطاقات الذكية او الشرائح الذكية او كلمات المرور، مع توفير مستويات عالية من التأمين كما يتيح هذا النظام فتح أبواب ومخارج الطوارئ التي يتم تحديدها في حالات الخطر بحيث تفتح الأبواب بشكل تلقائي من خلال ربطها بأنظمة الحريق والكهرباء المختلفة.



وبينت أن الأجهزة التي تستخدم في عملية التحكم بالدخول هي البوابات الإلكترونية للأشخاص والسيارات من خلال البطاقات الذكية والتي هي عبارة عن بطاقات بلاستيكية مصممة بتصميم خاص يمكنها من حفظ المعلومات، والبيانات الرقمية فيها ولها ميزات تأمينية وتنظيمية عالية ودقيقة ومقدرة فائقة في ضبط حركة الوصول للشخص المستخدم للبطاقة بواسطة نظام التحكم في الدخول، لافتة الى انه تم تخصيص خط مباشر للاتصال التلفوني المباشر على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع للرد على الاستفسارات وسرعة اتخاذ اللازم في الحالات الطارئة والاستثنائية على الهاتف رقم (224983333).



مسؤوليات «الأمن والسلامة»



وأكدت أن إدارة الأمن والسلامة تعنى بتشغيل أجهزة وأنظمة التحكم بالدخول والخروج ويتعين على الإدارات الجامعية المعنية في حال إقدامها على التعاقد لتركيب أجهزة تحكم في الدخول أو استحداث غرف تحكم لديها بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة قبل تسلم الأجهزة وقبل التشغيل للقيام بتدريب المعنيين بالإدارة على أنظمة التحكم في الدخول والخروج الجديدة والاطلاع على ما تم توفيره واستحداثه في هذا الشأن، مشيرة الى ان ادارة الأمن والسلامة هي الجهة المنوط بها إدارة وتشغيل غرف التحكم في الجامعة، كما تقوم الإدارة بالإشراف العام على تشغيل غرف التحكم بالتعاون والتنسيق مع جميع مراكز العمل الجامعية كل فيما يخصه، وتختص الإدارة بمعاينة السجلات وذاكرة الأجهزة والتدقيق على سير العملية الأمنية داخل الحرم الجامعي ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة في حال وجود أو رصد إهمال أو تقصير أو خطأ قد يتسبب في التأثير السلبي على متابعة الحالة الأمنية وتهيئة الجو الأكاديمي والشكل اللائق بالحرم الجامعي، وتقوم الإدارة بمتابعة عمليات الدخول والخروج في الحرم الجامعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأيام الجمع والعطلات الرسمية.



وأشارت إلى أن الخدمات الأمنية التي تقوم بها إدارة الأمن والسلامة من خلال المتابعة هي كل من مراقبة جميع عمليات الدخول والخروج بالحرم الجامعي، والرجوع لما تم تسجيله بحثا عن الأدلة اللازمة للإثبات بإذن من الجهات القضائية المختصة، بالإضافة الى استخراج تقارير الوقت والحضور وتزويد الجهة المعنية بها في حال طلب ذلك ومن خلال كتاب رسمي، وكذلك التأكد من حسن تشغيل جميع الأنظمة وتبليغ الشركة المتعاقد معها من قبل إدارة الإنشاءات والصيانة في حال وجود أي خلل أو عطل في النظام، مؤكدة انه لا يسمح لغير المصرح لهم بدخول غرف التحكم.



نطاق عمل أنظمة التحكم



وبينت أن نطاق عمل أنظمة التحكم في الدخول والخروج يشمل كلا من بوابات الحرم الجامعي وداخل المباني والمنشآت وكافة المرافق الجامعية وكذلك مواقف السيارات الخارجية بالإضافة الى مواقف السيارات الداخلية (السراديب)، موضحة أن البرنامج الإنشائي يقوم في تزويد إدارة الأمن والسلامة بأماكن تركيب أجهزة وأنظمة التحكم في الدخول والخروج بقائمة المباني والكليات التي تم تركيب الأجهزة والأنظمة بها من قبل الشركات المنفذة للأعمال وفي حال الحاجة لتوفير أجهزة جديدة تقوم إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع قطاع التخطيط وإدارة الانشاءات والصيانة.



وأوضحت أن المديرين الإداريين ورؤساء مراكز العمل هم المسؤولون عن إعطاء صلاحيات الدخول وتزويد إدارة الأمن والسلامة بذلك، مشيرة إلى أن إدارة الأمن والسلامة تختص بإصدار البطاقات الذكية لمنتسبي الجامعة وفقا للفئات الواردة اللائحة، وذلك بهدف تأمين الحرم الجامعي.



منح البطاقات الذكية



تمنح البطاقات الذكية لكل من:



٭ أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والموظفين والطلبة.



٭ مسؤولي الإدارات الخدمية وهي (البرنامج الانشائي - إدارة الانشاءات والصيانة -‏ إدارة الخدمات العامة إدارة التأثيث والإسكان - إدارة شؤون التخزين - إدارة التغذية).



٭ الزوار ليوم واحد فقط حيث يتم إصدارها وبرمجتها على هذا الأساس.



صلاحية البطاقات الذكية



٭ صلاحية البطاقة الذكية لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة 4 أعوام عند الإصدار لأول مرة وتجدد لمدة مماثلة ما لم يكن انتسابهم للجامعة مؤقتا بمدة أدنى وفي هذه الحالة تكون البطاقة الذكية صالحة لمدة الانتساب أيا كان نوعها.



٭ صلاحية البطاقة الذكية للموظفين الإداريين 4 أعوام في المرة الأولى وتجدد لمدد مماثلة ما لم يكن انتسابهم للجامعة مؤقتا بمدة أدنى وفي هذه الحالة تحدد الصلاحية بمدة الانتساب.



ضوابط امتلاك البطاقات وفقدانها



٭ يمنح الإصدار الأول من البطاقة الذكية مجانا كما يصدر بالمجان في حال تعديل البيانات مثل الاسم أو مركز العمل أو الكلية وكذلك تصحيح الأخطاء المادية، وتلف البطاقة، كما يحصل رسم بدل فاقد بمبلغ (5 د.ك) في حال فقد البطاقة الذكية مع توقيع صاحب الشأن على إقرار بفقدان البطاقة وتصدر له بطاقة جديدة بالمدة المتبقية.



٭ يحظر استخدام البطاقة الذكية الخاصة بالغير كما يحظر اختلاسها، وعند إخلاء الطرف من الجامعة تسلم البطاقة الذكية لإدارة الأمن والسلامة وفي حال عدم تسليها يكتفي بتقديم إقرار بالفقد وتعهد بعدم الاستخدام بعد انتهاء الصلة بالجامعة.