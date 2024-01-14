

تواصل بطولة الكويت الآسيوية للرماية، التي تقام على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بمشاركة 26 دولة، منافساتها اليوم، حيث تقام في الساعة 3:00 عصرا تصفيات الرجال والسيدات والناشئين على 75 طبقا في مسابقة «تراب».



وافتتح رئيس الاتحادين العربي والدولي للرماية، م.دعيج العتيبي الاجتماع الفني للبطولة الذي عقد صباح أمس بحضور رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوتشيانو روسي، ورئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود، والمندوب الفني للبطولة عبدالله الحمادي واعضاء الاتحاد الآسيوي للرماية ورؤساء الوفود المشاركة بالبطولة.

كما عقد صباح أمس اجتماع الاتحاد الآسيوي للرماية، برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ سلمان الحمود، وحضور أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان العاملة.

وأكد الأمين العام للاتحادين الكويتي والعربي للرماية مدير البطولة عبيد العصيمي أن الاجتماع شهد استعراض تقارير اللجان العاملة، وتطوير العمل والرماية في القارة. وأوضح العصيمي أن البطولة سيتم التنافس فيها على 8 مقاعد للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.