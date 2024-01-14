اقتنص تشلسي فوزا ثمينا من ضيفه فولام 1-0 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين «البلوز» بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه الشاب كول بالمير الذي سجل هدف الحسم في الثواني الأخيرة للشوط الأول من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد تشلسي إلى 31 نقطة ليتقدم للمركز الثامن، وتوقف رصيد فولام عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر. وجاء فوز «البلوز» بعد أربعة أيام فقط من الخسارة المفاجئة على ملعب ميدلزبره 0- 1 في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين.

وواصل تشلسي مساعي تصحيح المسار بتسجيل الانتصار الثالث على التوالي، والتاسع له هذا الموسم في الدوري المحلي مقابل 4 تعادلات و8 هزائم.

إلى ذلك، تبدو آمال مان يونايتد في الحصول على أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل ضعيفة بعد سلسلة من النتائج السلبية، وخسارة جديدة أمام ضيفه توتنهام قد تكون قاضية بالنسبة إلى مدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وفي حال السقوط مجددا، سيراكم يونايتد 10 خسارات في 21 مباراة ضمن الدوري، وهو الذي يبتعد أساسا بفارق 9 نقاط عن المركز الرابع.

لكن المواجهة في هذا التوقيت تحديدا تبدو أسهل على «الشياطين الحمر»، بسبب غياب قائد وهداف ونجم توتنهام الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون لمشاركته في كأس آسيا، بالإضافة إلى لاعبين أساسيين آخرين، هما السنغالي باب ماتار سار والمالي إيف بيسوما، في حين لا يغيب عن صفوف المضيف سوى المغربي سفيان أمرابط، فيما يبقى الحارس الكاميروني أندريه أونانا لهذه المواجهة تحديدا قبل السفر إلى ساحل العاج، مستضيفة البطولة الأفريقية.

ويعلم أستون فيلا الثاني أن أي تعثر جديد سيخدم السيتي عندما يحل ضيفا على إيفرتون، ولو أن فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري لم يكن مرشحا للفوز باللقب بداية الموسم.

وفي ظل غياب ليفربول حتى الأسبوع المقبل، سيحاول أستون فيلا كسب النقاط الـ 3 والعدوة إلى مشاركة «الريدز» في الصدارة.







