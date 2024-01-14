

تتجه الأنظار اليوم الى القمة المرتقبة بين روما وضيفه ميلان في المرحلة العشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.



وفي سان سيرو، يصبو ميلان الى استعادة توازنه بعد خروجه من ربع نهائي مسابقة الكأس على يد أتالانتا 1-2 الثلاثاء عندما يواجه روما الثامن والذي ودع مسابقة الكأس من الدور ذاته وفي اليوم ذاته بخسارته امام جاره لاتسيو 0-1. وقبل تلك الخسارة، كان ميلان يمر بفترة جيدة نسبيا حيث لم يخسر في ست مباريات متتالية في مختلف المسابقات، وسيسعى الى تعزيز مركزه الثالث.



من جهته، روما سيسعى الى تضميد جراحه وسيفتقد لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الموقوف، إضافة الى نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي أصيب مجددا في المباراة الأخيرة في الفخذ وهو العائد حديثا الى الملاعب بسبب الإصابة أيضا. ويلتقي اليوم كذلك لاتسيو مع ليتشي، وكالياري مع بولونيا، وفيورنتينا مع أودينيزي.



وتغلب نابولي على ساليرنيتانا 2-1 أمس.



وسجل هدفي الفريق الجنوبي كل من ماتيو بوليتانو (45+4) وأمير رحماني (90+6)، فيما أحرز هدف ساليرنيتانا انطونيو كاندريفا (29).



وتعادل جنوى مع تورينو 0-0.