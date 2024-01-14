

حافظ باير ليفركوزن على ابتعاده بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تغلبه على أوغسبورغ 1-0 أمس ضمن المرحلة الـ 17 من المسابقة.



وسجل الهدف الوحيد لليفركوزن ازكويل بالاسيوس (90+4)، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة. وفي بقية اللقاءات، تغلب آينتراخت فرانكفورت على لايبزيغ 1-0، وتعادل كولن مع هايدينهايم 1-1، وفرايبورغ مع يونيون برلين 0-0، وماينتس مع فولفسبورغ 1-1. وفاز بايرن ميونيخ على ضيفه هوفنهايم 3-0. وسجل أهداف بايرن ميونيخ كل من جمال موسيالا (هدفين) في الدقيقتين 18 و70، وأضاف الإنجليزي هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وشهدت المباراة طرد جريشا بورميل، لاعب هوفنهايم، في الدقيقة 74.



ورفع بايرن رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد هوفنهايم عند 24 نقطة في المركز السابع.



وتختتم المرحلة اليوم، حيث يلتقي بوخوم مع فيردر بريمن، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع شتوتغارت.



فرنسا



صعد مرسيليا الى المركز الخامس موقتا، لكنه فرط بنقطتين على أرضه بتعادله مع ستراسبورغ 1-1 بعدما كان متقدما حتى الوقت بدل الضائع في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي.



وبعدما بدأ 2024 بالفوز على تيونفيل من الدرجة الخامسة 1-0 في مسابقة الكأس، بدا فريق المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو في طريق للخروج منتصرا من أولى مبارياته في الدوري للعام الجديد بعدما تقدم منذ الدقيقة الثالثة بكرة رأسية لصامويل جيغو.



لكنه اكتفى في نهاية المطاف بالتعادل الرابع تواليا أمام ستراسبورغ الذي لم يحقق الفوز على النادي المتوسطي في الدوري منذ أبريل 2005، باهتزاز شباكه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر البديل جيريمي سيباس من مارتينيك.



وبتعادله السابع للموسم، رفع مرسيليا رصيده الى 28 نقطة وبات خامسا موقتا بفارق الأهداف أمام ليل الذي يلتقي اليوم مع ضيفه لوريان، لكنه بات مهددا بالتراجع حتى المركز الثامن في حال فوز رينس ولانس (26 نقطة لكل منهما) على موناكو الثالث السبت وباريس سان جرمان المتصدر الأحد تواليا.



ويستأنف باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي حملة الاحتفاظ بلقبه بعد عطلة الشتاء برحلة محفوفة بالمخاطر إلى لانس اليوم.



ويلعب اليوم بريست مع مونبلييه، ونانت مع كليرمون فيران، ومتز مع تولوز، ولوهافر مع ليون.