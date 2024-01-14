

أسدل الستار أول من أمس عن منافسات بطولة منتجع صحاري للفروسية بمشاركة فرسان يمثلون الأندية المحلية، وذلك بمضمار الفروسية في منتجع صحاري بمنطقة صبحان، حيث فاز الفارس عامر الشطي بالمركز الأول في الشوط السادس على ارتفاع 120 سم بزمن 71.69 ثانية من دون نقاط جزاء، متفوقا على الفرسان، نيك تشانينج وستيفن دينيلس وأرماندو لوفريس وسعد السليمان وفجر الصباح.



وفي الشوط الخامس على ارتفاع 110 سم، جاء الفارس الإيطالي أنطونيو موروزو أولا بزمن 33.62 ثانية، فيما فازت الفارسة فيّ الخلود بالمركز الأول على ارتفاع 100 سم، وفاز الفارس عثمان المطوع بصدارة الشوط الثالث على ارتفاع 90 سم. وشارك في الشوطين الأول والثاني على ارتفاع 70 و80 سم عدد كبير من الفرسان نجح معظمهم في تخطي الحواجز دون نقاط جزاء.m وقالت الفارسة دلال العبيد مدير عام الفروسية في منتجع صحاري: «شهدت البطولة منافسات قوية في كافة الأشواط وكان الحضور الجماهيري كبيرا في صحاري وتفاعل الجميع مع فعاليات البطولة».



وأضافت أن منتجع صحاري لديه رزنامة سنوية من البطولات المحلية والدولية تقام بالتناوب مع باقي أندية الفروسية في الكويت بما يخدم شريحة كبيرة من الفرسان والفارسات ويوفر جوا رياضيا عائليا مفيدا للجميع.