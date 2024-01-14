

بيروت ـ عامر زين الدين



بعدما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، تأييدها لموقف جنوب افريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة في رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وتطلعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، واعتبار ما تفعله إسرائيل يشكل خرقا فاضحا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. أتى تعيين القاضي نواف سلام ضمن القضاة الـ 15 من بيروت، ليدخل لبنان ضمن محكمة لاهاي فاعلا وهو ما تميزت ولايته في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن، داعيا إلى احترام سيادة لبنان، كما ثابر على الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.



والحال، يحضر لبنان الذي يتعرض لتهديدات اسرائيل وارتكاباتها شبه اليومية في الجنوب واستهداف المدنيين الى جانب قاضيين عربيين ايضا، تتطلع بلادهم الى إصدار أمر عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة، كما يقول المحامي والخبير للقانون الدولي فيصل فريحات لـ«الأنباء»، الذي رأى «مجرد قبول طلب المحكمة للدعوى لو بالشكل، هو انتصار لغزة وفلسطين وسائر المضطهدين والمستضعفين والمظلومين، مهما كانت خلاصة الاحكام المنتظرة».



واذ توقع عدم إطالة الأمد لخروج قرار قبل نهاية الشهر الجاري لصالح وقف الحرب، وإجبار اسرائيل على الانصياع الى قرارات المحكمة في حالة الادانة رسميا، توقع كذلك استخدام اميركا حق النقض «الفيتو»، من اجل حماية اسرائيل».



وقال فريحات، «في هذه الحال سيجعل من الفريق القانوني ان يتجه نحو الجمعية العامة للامم المتحدة، ولا امكانية هناك لاميركا تتيح الدفاع عن الاحتلال واستخدام الفيتو وسيكون الامر بمنزلة الفضيحة لها».



واضاف: «تمارس اسرائيل ضغوطات كبيرة على ديبلوماسيين ومسؤولين، لعدم اتخاذ المحكمة قرارات معارضة لسياستها رغم ان 153 دولة من العالم دعتها لوقف حربها ومجازرها في غزة. في المقابل الثناء الكبير لجنوب افريقيا على خطوتها الانسانية الداعمة لأهل غزة».



ولم يستبعد المحامي الدولي فريحات خطوة بريطانيا واميركا والدول المساعدة لهما ان تكون «الاعمال الحربية ضد الحوثيين واليمن، من اجل حرف انظار العالم والاعلام عن الجرائم الوحشية التي ترتكبها اسرائيل في غزة وفلسطين، ومحاولة لتعطيل المحكمة المرفوعة ضدها في لاهاي. وفي المقابل يجب ان يكون هناك حراك عربي لدعم المحكمة والوصول الى وقف النار ومحاكمة اسرائيل على جرائمها، فالمحكمة انتصار لفلسطين وللانسانية».



يذكر ان أحكام محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها.