أحمد مغربيعلمت «الأنباء» من مصادر أن مؤسسة البترول الكويتية دشنت المنصة الإلكترونية الجديدة «K-Tendering» والتي تهدف إلى توحيد عملية التسجيل والتأهيل والطرح للمناقصات أو الممارسات المحدودة والعامة وأوامر الشراء المباشرة التي سوف تطرح من قبل مؤسسة البترول وشركاتها النفطية التابعة. وقالت المصادر ان لجنة التأهيل المركزية المنبثقة عن لجنة الشراء العليا بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعتزم تحديث قوائم التأهيل المسبق للشركات على دفعات بحسب فئات العمل، حيث ستدعو المؤسسة اعتبارا من اليوم (الأحد) الشركات الى بدء عمليات التأهيل، حيث ان الكيانات التجارية الراغبة في التأهيل لأول مرة عليها تقديم طلبات التأهيل من خلال المنصة الموحدة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من الآن، أما الكيانات التجارية المؤهلة سابقا ومضى على تأهيلها مدة تزيد على سنة واحدة فعليها تقديم طلب إعادة تأهيل خلال مدة 90 يوما كذلك، وحددت 11 نشاطا كمرحلة أولى لتحديث قوائمها على ان يتم الكشف عن باقي فئات الأعمال تباعا خلال المرحلة المقبلة.وحذرت «البترول» من ان عدم تقديم الطلب بالتأهيل أو تحديث التأهيل وفقا لما جاء في الفترة المحددة سيؤدي إلى الحرمان من المشاركة في المناقصات والممارسات المحدودة التي سيطرحها القطاع النفطي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.