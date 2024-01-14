

قام الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، بخطوة مفاجئة باستبعاد حارس مرمى النصر نواف العقيدي من التشكيلة الرسمية المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.



وقرر مانشيني أيضا استبعاد لاعبين آخرين هما ايمن يحيى وعباس حسن، واستبدل اللاعبين الثلاثة بضم محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي.



كما سمح مانشيني للاعب ريان حامد بمغادرة معسكر الأخضر والانضمام مجددا في معسكر المنتخب تحت 23 عاما.



ويستعد الأخضر لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس أمم آسيا 2023، وذلك عندما يواجه منتخب عمان الثلاثاء المقبل. واختلفت أسباب استبعاد ثلاثي الأخضر، حيث جاء استبعاد نواف العقيدي من صفوف الأخضر بمنزلة المفاجأة للوسط الرياضي السعودي، بسبب اعتماد مانشيني عليه بصفة أساسية خلال فترة المعسكر الماضية وكان الحارس الأساسي خلال المباريات الودية في المعسكر.



استبعاد العقيدي واستبداله بالحارس محمد الربيعي كانا بمنزلة المفاجأة، خاصة أن الحارس الأساسي للأخضر محمد العويس سيغيب بسبب الإصابة.



ويشارك العقيدي بشكل أساسي مع النصر ويقدم مستويات مميزة خلال النصف الأول من الموسم.



في المقابل، عانى الثنائي عباس الحسن وأيمن يحيى من الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث لم يتمكنا خلال الأسبوع الماضي من المشاركة في التدريبات الجماعية.



وظل الثنائي يحيى والحسن يتأهلان على أمل اللحاق باستعدادات الأخضر، لكن لم يصبحا جاهزين للمشاركة مع الأخضر.