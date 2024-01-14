دشن منتخب كوت ديفوار مستضيف كأس أمم أفريقيا في نسختها ال34 البطولة بالفوز على نظيره غينيا بيساو بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب الحسن واتارا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وقد افتتح التسجيل للأفيال سيكو فوفانا، في الدقيقة الرابعة بعد مرواغته لدفاع غينيا بيساو وتسديده لكرة قوية مرت على يسار دجوكو حارس غينيا بيساو، معلناً عن أول أهداف البطولة، فيما سجل جان فيليب كراسو الهدف الثانى في الدقيقة 58 بعد استغلاله خطأ من مدافع غينيا بيساو أوبا سانجانتي في التأخر في إخراج الكرة داخل منطقة الجزاء ليخطف الكرة ويسددها على يسار دجوكو حارس غينيا بيساو داخل الشباك.

وبهذه النتيجة حصد منتخب كوت ديفوار أول 3 نقاط في انتظار مواجهة نيجيريا وغينيا الاستوائية اليوم.

نشاط مكثف شهده الشوط الأول من لاعبى الأفيال انتزعوا فيه السيطرة والمبادرة الهجومية مستغلين انطلاقات الخط الأمامى فيما اكتفى الضيوف بالدفاع باستثناء الفرصة التي أهدرها بالدى في الدقيقة 29. وواصل كوت ديفوار سيطرته على المباراة في الشوط الثانى مستغلاً تفاهم وتناغم لاعبيه في منطقة المناورات فضلاً عن استغلال أخطاء مدافعى غينيا بيساو لينتهى اللقاء بتحقيق الأفيال أول فوز في أمم أفريقيا 2023.