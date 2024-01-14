حذرت إدارة الأرصاد الجوية من توقعات بحدوث انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من 1000 على بعض المناطق.

وكانت توقعت الإدارة ان يسود طقس دافئ و غائم جزئيا إلى غائم وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب وتتحسن تدريجيا لنهار اليوم الأحد، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد و غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 26 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 12 درجة مئوية.