تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وضمن خطة المؤسسة الأمنية لأهمية تعزيز القدرات البحرية دشّنت الإدارة العامة لخفر السواحل امس السبت قارب المهام المتعددة والبحث والانقاذ وقارب آخر للاستطلاع والبحث لإدارة الأمن البحري من صنع وزارة الداخلية وبسواعد وطنية وذلك في ورش خفر السواحل.

وأكدت الوزارة ان هذا النوع تم نزوله إلى المياه الاقليمية فعليا واثبت جدارته لما يحمل من مواصفات عالمية لها دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية وتقديم المساعدة والإنقاذ ورصد المخالفين والمتجاوزين للقانون.

وأوضحت الإدارة أن الإدارة العامة لخفر السواحل تسعى دائماً إلى تعزيز و توطين الصناعة المحلية الكويتية بكل الإمكانيات وتذليل كل العقبات أمامها من أجل الاكتفاء الذاتي و صناعة هذه النوعية من القوارب الجديدة وتدشينها للقيام بمهامها الأمنية.