أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل اليوم الأحد، عن تدشين قاربين الأول للمهام المتعددة والبحث والانقاذ والآخر للاستطلاع والبحث لإدارة الأمن البحري من صنع وزارة الداخلية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحافي، انه برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وضمن خطة المؤسسة الأمنية لتعزيز القدرات البحرية بهدف تحقيق السيطرة الأمنية الشاملة تم صنع القاربين بسواعد وطنية وذلك في ورش خفر السواحل.

وأوضح البيان ان القاربين أثبتا جدارة لما يحملان من مواصفات عالمية لها دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية وتقديم المساعدة والإنقاذ ورصد المخالفين والمتجاوزين للقانون.

وأضاف أن الإدارة العامة لخفر السواحل تسعى دائما إلى تعزيز وتوطين الصناعة المحلية الكويتية بكل الإمكانيات وتذليل كل العقبات أمام الصناعة المحلية من أجل الاكتفاء الذاتي وصناعة هذه النوعية من القوارب الجديدة وتدشينها للقيام بمهامها الأمنية.