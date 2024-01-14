شريف حمدي

كشف بورصة الكويت عن المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2024 وفقا لأحكام قواعد البورصة، وبناء على تلك المراجعة السنوية تقرر انتقال 3 شركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، وذلك لانطباق معايير السوق الأول عليها، وهي: البنك الأهلي الكويتي، وشركة الصالحية العقارية، وشركة الاتصالات الكويتية «stc»، ليصبح بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الأول لبورصة الكويت 33 شركة.



كما قررت البورصة في مراجعتها السنوية انتقال شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، وذلك لعدم توفيق أوضاعها والإيفاء بمعايير السوق الأول عليها، فيما قالت البورصة إن هناك 3 شركات أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وقد منحت فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول، وهي: الشركة الكويتية للاستثمار، ومجموعة الامتياز الاستثمارية، وشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات.



وأوضحت «البورصة» أنه سيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، وذكرت أن الشركات القابلة للتأهيل في مراجعة العام المقبل، هي: البنك التجاري الكويتي، وشركة مجموعة عربي القابضة، وشركة إيفا للفنادق والمنتجعات.