وجّه النائب أ.د.حمد المطر سؤالا الى وزير الصحة جاء كما يلي:



طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع ڤيديو لطائرات تجوب السماء وتقوم برش مواد غير معلومة، وتكررت هذه الظاهرة لأكثر من مرة خلال الفترات الماضية.



وهو أمر يدعو إلى القلق لعدم توضيح أسباب الرش وتكراره ومبررات ذلك، ومدى تأثيره على الصحة العامة سواء لاستنشاقه بشكل مباشر من الإنسان أو لدخوله في غذائه من مزروعات وحيوانات.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما المواد التي ترش من هذه الطائرات؟ وما مكوناتها؟



2 - هل هذه المكونات آمنة على صحة الإنسان والحيوان والنبات؟



3 - ما الكمية التي ترش في كل مرة؟ وهل الكمية ضمن الحدود الآمنة على الصحة؟ (مع تزويدي بدراسة تفيد بذلك - إن وجدت).



4 - ما خطورة التعرض المباشر للرش؟



5 - ما أسباب تكرار عملية الرش؟



6 - كم مرة تتم هذه العملية سنويا؟