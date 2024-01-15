

تستهل السنغال اليوم حملة الدفاع عن لقبها في كأس أمم أفريقيا بحذر، آملة تفادي مفاجآت غامبيا، بينما تسعى الكاميرون، بطلة أفريقيا 5 مرات آخرها في 2017 للفوز على غينيا، فيما تفتتح الجزائر بطلة 2019 مبارياتها بمواجهة أنغولا، مستهدفة طي صفحة النسخة الماضية حين خرجت من دون تحقيق أي فوز.



وتسعى السنغال، المصنفة 20 عالميا، لاستغلال توهج جيلها الذهبي الحالي لإضافة ثاني نجماتها في البطولة القارية التي خضعت لها أخيرا مطلع 2022، علما أنها خسرت النهائي مرتين في 2002 و2019 أمام الكاميرون والجزائر على التوالي، وكان المدرب المحلي أليو سيسيه قاسما مشتركا في الخسارتين لاعبا ثم مدربا، لكنه عاد وقاد بلاده للمجد الأفريقي البطولة الماضية.



ويعول سيسيه على نجوم يلعبون في الدوري السعودي أبرزهم المهاجم ساديو ماني (النصر)، والمدافع خاليدو كوليبالي (الهلال) والحارس إدوار مندي (الأهلي)، بالإضافة للمحترفين في الدوريات الأوروبية كالمهاجم نيكولاس جاكسون (تشلسي) وثنائي هجوم مرسيليا إيليمان ندياي وإسماعيلا سار.



وتأمل «أسود التيرانغا» أن تحصد النقاط الكاملة قبل النزال الصعب أمام الكاميرون الجمعة المقبل، حيث قال قائد الفريق ماني: «نتوقع منافسة صعبة. ستكون هذه المنافسة من أقوى النسخ، لأن جميع البلدان الكبرى موجودة، ولديهم جميعا أهدافهم».



ولم يحالف التوفيق أبطال القارة في الاحتفاظ بلقبهم منذ تتويج مصر بثلاثة ألقاب متتالية (من 2006 إلى 2010).



فيما يشارك منتخب غامبيا، الملقب بـ «العقارب»، للمرة الثانية بعد نسخة 2021، حين تسلل في هدوء لربع النهائي، إذ أقصى غينيا بهدف في ثمن النهائي، قبل أن يسقط أمام المضيفة الكاميرون. وتعد غامبيا المصنفة 126 عالميا صاحبة أقل تصنيف من ضمن المنتخبات الـ 24 المشاركة، ولا تضم تشكيلتها لاعبين بارزين في أندية أوروبية كبيرة.



وفي المجموعة عينها، تسعى الكاميرون، بطلة أفريقيا 5 مرات آخرها في 2017، للفوز ولا شيء غيره أمام غينيا، لتفادي أي حسابات معقدة قبل اصطدامها بحاملة اللقب، فبعد خروجها المخيب للآمال على أرضها في نصف نهائي البطولة الماضية بركلات الترجيح أمام مصر، تسعى «الأسود غير المروضة» للظفر بلقب سادس وتقليص الفجوة مع مصر (7 ألقاب) إلى لقب واحد.



ويعتمد المدرب المحلي ريغوبير سونغ، أكثر لاعب كاميروني خوضا للمباريات والفائز بالبطولة في 2000 و2002، على تشكيلة تضم محترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى من أمثال الحارس أندريه أونانا (مانشستر يونايتد) ولاعبي الوسط اندري فرانك زامبو أنغيسا (نابولي) وبنجامان ايليوت (ريدينغ الانجليزي).



بالمقابل، شاركت غينيا 13 مرة في البطولة القارية وكانت أفضل نتائج «الفيل الوطني» الوصول للمباراة النهائية في 1976، حين خسرت أمام المغرب.



وعلى ملعب السلام في مدينة بواكي إلى الشمال من أبيدجان، سيسعى «ثعالب الصحراء»، بطل أفريقيا في 1990 و2019 للفوز على أنغولا قبل الاصطدام ببوركينا فاسو القوية السبت المقبل. وإذ تبدو المجموعة الرابعة التي تضم أيضا موريتانيا في متناول الجزائر على الورق، أقر المدرب المحلي جمال بلماضي الذي يقود بلاده منذ أكثر من 5 سنوات: «لم يعد هناك منتخبات صغيرة في أفريقيا».



وواجه بلماضي، الذي قاد بلاده إلى سلسلة لا هزيمة في 35 مباراة عبر أكثر من 3 سنوات انتهت على يد غينيا الاستوائية في يناير 2022 خلال النسخة الماضية، انتقادات لاذعة بعد الإقصاء من الدور الأول لنسخة 2021 ثم الفشل في الصعود لكأس العالم 2022.



وقام بلماضي بإعادة بناء بعض خطوط التشكيلة عقب الخروج المهين من النسخة السابقة محتفظا ببعض الأسماء المميزة في مقدمتها الجناح رياض محرز (الأهلي)، لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر (ميلان)، المدافع رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند) ولاعب الوسط حسام عوار (روما)، كما أضاف مجموعة من الشباب على غرار الجناح أمين عمورة ولاعب الوسط فارس شايبي.