

في أجواء احتفالية وبحضور أكثر من 50 ألف متفرج، تقدمهم رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) باتريس موتسيبي ورئيس الاتحاد الإيفواري إدريس ديالو، انطلقت مساء السبت النسخة الـ 34 من بطولة كأس أمم أفريقيا.



وسبق الافتتاح الذي أقيم على ملعب الحسن واتارا في مدينة أنياما شمال العاصمة أبيدجان، نزول رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا إلى أرض الملعب مستقلا سيارة مكشوفة لتحية الجماهير التي احتشدت بعشرات الآلاف في المدرجات، فيما ارتكز الحفل المبهج على وقع رقصات القارة السمراء وقرع الطبول وإطلاق الألعاب النارية استمر نحو 30 دقيقة بقليل قبل المباراة الافتتاحية، وقد بدأ باستعراض لعرائس ضخمة تمثل الثقافة الأفريقية والألقاب المميزة لمنتخبات القارة السمراء، كما أدى شبان وفتيات ارتدى معظمهم قمصانا بالألوان البرتقالية والخضراء والبيضاء المميزة لعلم كوت ديفوار، عروضا فنية وهم يحملون عصيانا خشبية، فيما ظهر آخرون بملابس أفريقية تقليدية وهم يقرعون الطبول، وشكلت قنابل الدخان ألوان علم البلاد فوق العرض الفني الصاخب لثوان.



وقدم مغني البوب الكونغولي الفرنسي دادجو عرضا غنائيا، تفاعل معه الجمهور بالتصفيق والصيحات والرقص أحيانا، قبل أن تنضم له الفنانة النيجيرية يامي ألايد، الحائزة جائزة «إم تي في» (MTV)، والمغني المصري متعدد المواهب محمد رمضان، فيما اختتم الحفل بعرض مجسم كبير للكأس الذهبية للبطولة توسط أعلام المنتخبات المشاركة وتوسطها خريطة ضخمة للقارة السمراء.



وعقب الافتتاح، قال رئيس الاتحاد الإيفواري إدريس ديالو: «نقول أهلا بكم في ديارنا، نريد استضافة العالم، نريد أن يأتي جميع الناس إلى هنا ويحظوا بتجربة رائعة، وأن يضعوا في اعتبارهم أن هذا البلد بعد كأس أمم أفريقيا سيصبح بلدهم، عليهم أن يعودوا».



وأوضح: «ستكون البطولة حيث يأتي الجميع من خارج البلاد ويحظون بتجربة مذهلة، ويحتفظون بتذكار رائع لبلادنا، تذكارا يتعلق بلطف الناس وابتسامة بلادنا، هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا».



هذا، وقد استهلت كوت ديفوار مشوارها نحو لقبها القاري الثالث بفوز مستحق على غينيا بيساو 2-0، سجلهما سيكو فوفانا (4) وجان فيليب كراسو (58).



وحقق منتخب «الأفيال» المتوج باللقب في عامي 1984 و2015، الأهم وتصدر المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط قبل الصدام القوي مع نيجيريا الخميس المقبل في الجولة الثانية.



ويطمح منتخب «الأفيال» المدجج بالنجوم في خطي الهجوم والوسط الى كسر لعنة فشل منتخب البلد المضيف في التتويج باللقب القاري منذ فعلتها مصر في العام 2006، وما فرض هذا الواقع استضافة النهائيات من دول متواضعة فنيا على غرار أنغولا والغابون وغينيا الاستوائية.



في المقابل، بقي منتخب غينيا بيساو الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة تواليا دون فوز واحد، حيث لعب 10 مباريات خلال 4 نسخ، فتعادل 3 مرات وخسر 7.



وعقب اللقاء، قال فوفانا الذي اختير أفضل لاعب في المباراة: «كنا ننتظر هذه اللحظة منذ وقت طويل جدا. لم نقع في أي فخ، وفزنا بالمباراة، وحتى لو لم يكن كل شيء على ما يرام، نحن سعداء جدا بأننا ادخلنا السرور إلى كل من حضروا المباراة ومن لم يحضروها». وتعهد فوفانا بـ «مواصلة العمل بتواضع، وسنحاول تصحيح الأخطاء الصغيرة التي ارتكبناها، لكنني أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد».



في المقابل، قال مدربه الفرنسي جان لوي غاسيه: «أعرف حقا أن هناك عملا يجب أن نقوم به خصوصا أمام المرمى مع غياب التركيز. اللاعبون يعرفون ذلك ويجب تغيير الوضع».