

اكتفى منتخب نيجيريا بالتعادل مع نظيره غينيا الاستوائية 1-1 أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم أيضا كوت ديفوار الفائزة افتتاحيا على غينيا بيساو 2-0 أمس الأول.



تقدم منتخب غينيا الاستوائية بهدف سجله إيفان إيدو في الدقيقة (36)، وأدرك منتخب نيجيريا التعادل سريعا في الدقيقة (38)عبر نجمه الأول فيكتور أوسيمين الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لـ 2023.



وفجر منتخب غينيا الاستوائية بهذا التعادل أولى مفاجآت كأس الأمم الأفريقية لينتزع نقطة ثمينة أمام العملاق النيجيري الفائز باللقب 3 مرات آخرها في عام 2013.



وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة للنسور النيجيرية على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، حيث بادر المنتخب النيجيري إلى الضغط على الدفاع الغيني، بغية تسجيل هدف السبق، لكن المهاجم الغيني ايدو سالفادور، وضد مجريات اللعب، سيتمكن من خطف الهدف الاول لصالح غينيا الاستوائية، بعدما نجح في اختراق الدفاع النيجيري، لكن فرحة الغينيين لم تدم أكثر من دقيقتين، بعدما تمكن أوسيمين نجم نابولي من خطف هدف التعادل، معيدا بذلك أحداث المباراة إلى نقطة الصفر.



وبعد هذا الهدف استمر الضغط النيجيري على دفاع منتخب غينيا الاستوائية لإضافة الهدف الثاني، حيث تميزت باقي دقائق الشوط الأول بضغط كبير للنسور النيجيرية أثمرت عدة محاولات، لكن دون أن ينجح النيجيريون في ترجمتها إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول من هذه المباراة على إيقاع التعادل هدف داخل كل شبكة.



ولم يتغير الحال كثيرا في الشوط الثاني حيث استمر الضغط النيجيري لتحقيق الفوز لكن فرصه ضاعت تباعا أبرزها انفراد من نجمه أوسيمين الذي انفرد بالمرمى لكنه وضع الكرة خارج الشباك بشكل غريب وسط استغراب اغلب الجماهير التي حضرت اللقاء.



وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة الأولى صداما قويا بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا الخميس المقبل، بينما يلتقي منتخبا غينيا الاستوائية وغينيا بيساو في مباراة متكافئة نظريا باليوم نفسه.