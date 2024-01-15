



افتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس «بيت الصقر» في الحي الثقافي «كتارا» بالدوحة، وذلك تزامنا مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا.



ويستقبل «بيت الصقر» جماهير كأس آسيا والأخضر السعودي طوال أيام الأسبوع، حيث يحتوي البيت على 4 أركان رئيسية هي متحف المنتخب الوطني، وساحة الشاشة الرئيسية، ومنطقة الألعاب والتحديات الرياضية، ومتجر الصقور، بالإضافة إلى منطقة المطاعم، وعدد من الأنشطة مثل تكوين تشكيلة الأحلام التاريخية للمنتخب، وتجربة التعليق الرياضي. وتبلغ مساحة بيت الصقر الواقع في منطقة كتارا 10 آلاف متر مربع.



وسيحتوي متحف الصقر على عرض لإنجازات المنتخب السعودي بالإضافة إلى عدد من الصور والقمصان التاريخية والكؤوس، وتضم منطقة الألعاب والتحديات عددا من الفعاليات مثل تحدي سرعة الصقر لقياس سرعة التسديد، وتقليد تنفيذ عدد من الأهداف التاريخية للأخضر.