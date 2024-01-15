

أرجع مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو فوز فريقه الدراماتيكي على مضيفه أوغسبورغ 1-0، إلى أن لاعبيه «لم يستسلموا أبدا»، مشددا على أن «الهدف لم يسجل بالحظ».



وانتظر ليفركوزن الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف الفوز عبر الأرجنتيني إيزيكييل بالاسيوس، محققا فوزه الثالث تواليا والرابع عشر هذا الموسم، من دون أي خسارة في الدوري الألماني، كما ضمن لقب بطل الشتاء في المرحلة السابعة عشرة الأخيرة من ذهاب الدوري الألماني.



وعانى باير ليفركوزن كثيرا في غياب أربعة لاعبين أساسيين هم: هدافه النيجيري فيكتور بونيفايس بسبب الإصابة، والمغربي أمين عدلي والمدافع الإيفواري أوديلون كوسونو والبوركينابي إدمون تابسوبا، بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس أمم إفريقيا.



وقال ألونسو: «قفزت قليلا من شدة فرحتي، كان لدى أولادنا الإيمان بالاستمرار حتى النهاية، لم يستسلموا أبدا ونجحوا في تحقيق مبتغاهم»، مضيفا: الهدف لم يسجل بالحظ، كان مكافأة لعملنا الجيد في المباراة.



ورفع ليفركوزن سجله النظيف من الهزائم إلى 26 في كل المسابقات (23 فوزا و3 تعادلات)، ورفع رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة، معيدا الفارق مع بايرن ميونيخ الثاني إلى 4 نقاط، علما أن للنادي البافاري مباراة مؤجلة ضد يونيون برلين سيخوضها في 24 يناير.



وفرط لايبزيغ في فرصة انتزاع المركز الثالث ولو مؤقتا من شتوتغارت بسقوطه أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 0-1.



وتجمد رصيد لايبزيغ عند 33 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف شتوتغارت.



في المقابل، حقق فرانكفورت فوزه الثاني تواليا لينفرد بالمركز السادس برصيد 27 نقطة.



واستعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الأربع الأخيرة بفوزه الكبير على مضيفه دارمشتات 3-0، ليعزز دورتموند موقعه في المركز الخامس برصيد 30 نقطة مقابل 10 نقاط لدارمشتات صاحب المركز الأخير.



وتعادل كولن مع هايدنهايم 1-1، وبالنتيجة ذاتها أيضا تعادل ماينز مع فولفسبورغ.