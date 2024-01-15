

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو الشكر إلى مسؤولي كوت ديفوار على تنظيم كأس الأمم الأفريقية بشكل جيد، من حيث الملاعب والإقامة واستقبال المنتخبات المشاركة.



وقال إنفانتينو خلال كلمته قبل المباراة الافتتاحية: «أنا هنا في منزلي، ومرحبا بي في منزلي بكوت ديفوار.. هذه ستكون أفضل نسخة في تاريخ إفريقيا».



وواصل إنفانتينو: «أنتم جمهور استثنائي وأريد أن أشكركم وأقول لكم شكرا 3 مرات، لأنكم استقبلتمونا في بلدكم الجميل، وثانيا لأنكم نظمتم أجمل كأس أمم إفريقيا، وأخيرا لأنكم وحّدتم إفريقيا والعالم بأكمله حول كرة القدم هنا في كوت ديفوار».



واختتم: «لمدة شهر أنتم ستكونون هنا في مركز العالم، لذلك تمتعوا بهذه الأحاسيس، وتحيا الكوت ديفوار، تحيا قارة إفريقيا، تحيا كرة القدم.. بطولة جيدة للجميع».



كما حرص إنفانتينو على عقد اجتماعات عدة علي هامش تواجده في كوت ديفوار، حيث قال عبر حسابه الرسمي في انستغرام: «كنت سعيدا بلقاء رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم أبوبكر سامبيل في أبيدجان، لديه خطط واضحة بخصوص توجهاته هو وفريق عمله لمستقبل كرة القدم الغينية، وبالتالي سيحصل على دعم فيفا في العمل نحو تحقيق تلك الأهداف».



وأضاف أن «غينيا، مثل العديد من الدول الأفريقية الأخرى، تعشق كرة القدم ولديها الكثير من الإمكانيات التي تحتاج إلى فرصة للتطور، هذا ما تود فيفا رؤيته في جميع أنحاء العالم».



وأوضح أن «خبرة سامبيل الكبيرة في كرة القدم الغينية ستمكنه من تحقيق ذلك في بلده ونشر فرحة لعبتنا الجميلة للفتيات والفتيان على جميع المستويات».