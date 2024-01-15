

عانى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، في مستهل دفاعه عن لقبه في بطولة أستراليا الكبرى، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، أمس للفوز على الكرواتي دينو بريزميك 6-2 و6-7 (5-7) و6-3 و6-4.



وقال ديوكوفيتش، الباحث عن لقبه الحادي عشر في ملبورن والـ 25 في بطولات غراند سلام، «كان من الممكن أن تكون مباراته، إنه لاعب مذهل، ناضج جدا بالنسبة لسنه، كان لديه خطة لعب مذهلة والإجابة على كل شيء، قدم مباراة بدنية للغاية، يدافع بشكل لا يصدق»، مضيفا: أظهر قوة ذهنية رائعة، إنه أداء مذهل للاعب يبلغ من العمر 18 عاما ولم يلعب من قبل في مثل هذه البطولة الكبرى.