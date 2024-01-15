

حرم رينس مضيفه موناكو من المركز الثاني عندما تغلب عليه 3-1 أمس الأول في المرحلة الـ 18 من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وكان رينس سباقا إلى التسجيل عبر لاعب وسطه المالطي تيدي توما (35).



وعانى موناكو في ظل غياب 6 لاعبين عن صفوفه بسبب مشاركته في كأس الأمم الافريقية وكأس آسيا بينهم 5 في القارة السمراء، كما غاب السويسري بريل إمبولو، والبرازيلي كايو هنريكي والبلجيكي إيليوت ماتازو والمغربي الأصل إلياس بن الصغير بسبب الإصابة.



وهي الخسارة الخامسة لموناكو هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة فتجمد رصيده عند 33 نقطة بفارق نقطتين خلف نيس الذي خسر أمام رين 0-2،



في المقابل، صعد رينس إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 29 نقطة مستغلا تعثر مرسيليا (28 نقطة) أمام ضيفه ستراسبورغ 1-1 الجمعة، كما خاض رينس مباراته في غياب ستة لاعبين بسبب البطولتين القاريتين الأفريقية والآسيوية، وهم: المغربيان يونس عبدالحميد وأمير ريتشاردسون والعاجي عمر دياكيتيه والغيني ابراهيم دياكيتيه واليابانيان جونيا إيتو وكيتو ناكامورا.