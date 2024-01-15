

استهل الإيطالي يانيك سينر، المصنف رابعا عالميا، مغامرته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس بقوة، حيث احتاج إلى 3 مجموعات فقط للفوز على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 6-4 و7-5 و6-3 في الدور الأول أمس.



وكان سينر (22 عاما) أول لاعب تطأ قدماه ملعب «رود لايفر أرينا» في هذه النسخة من البطولة الأسترالية، ليخرج فائز أمام المصنف 59.



وقال الإيطالي الذي جاء إلى ملبورن من دون أن يخوض أي دورة استعدادية: «كانت أول مباراة لي هذا الموسم، أشعر بأنني بحالة بدنية جيدة، أنا في حالة جيدة، إنها بطولة أود أن ألعب فيها بأفضل شكل ممكن».



وسيواجه سينر في الدور الثاني الهولندي يسبر دي يونغ المتأهل من التصفيات والفائز على الأرجنتيني بيدرو كاتشين 4-6 و6-2 و6-3 و6-4.



وبخلاف سينر، عانى الروسي أندري روبليف، المصنف خامسا عالميا، لاجتياز الدور الأول حيث احتاج إلى 5 مجموعات للفوز على البرازيلي تياغو سيبوث ويلد (78).



وتقدم روبليف بمجموعتين، قبل أن يرد سيبوث ويلد (23 عاما) بقوة ليعادل الكفة من دون أن يتمكن من الخروج فائزا، إذ خسر في الشوط الفاصل للمجموعة الخامسة الأخيرة 7-5 و6-4 و3-6 و4-6 و7-6 (10-6).



وكاد البرازيلي يحقق مفاجأة مدوية للمرة الثانية في إحدى بطولات «غراند سلام»، اذ سبق له أن فاز على الروسي دانييل مدفيديف، الثالث عالميا، بخمس مجموعات في الدور الأول من بطولة رولان غاروس الفرنسية العام الماضي.



وأعلن الإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف سادسا عالميا سابقا، انسحابه من البطولة عشية مواجهته القوية في الدور الأول مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.



وقال منظمو البطولة إن اللاعب الإيطالي البالغ 27 عاما والذي بلغ الدور نصف النهائي عام 2022، انسحب بسبب مشكلة في قدمه اليمنى.



وعند السيدات، لم تبذل اليونانية ماريا سكاري المصنفة ثامنة الكثير من الجهد للفوز على اليابانية ناو هيبينو 6-4 و6-1.



وكللت الأميركية أماندا أنيسيموفا عودتها إلى بطولة كبرى بعد استراحة بسبب مشاكل ذهنية بفوزها على الروسية ليودميا سامسونوفا الثالثة عشرة 6-3 و6-4.