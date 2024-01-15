عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة العاشرة من الضاحية 4 اليوم الاثنين 15 الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة، حتى نفاد بطاقات الاحتياط. واضافت «السكنية» ان أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى 31/12/2004 وما قبل.



ولفت الى ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة إضافة إلى قرار التخصيص، مشيرة الى انه في حال تعذر استلام صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة (الأساسية أو الاحتياط) او حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة، علما أنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.