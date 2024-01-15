عبدالعزيز الفضلي



واصل طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي لليوم الخامس، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2023م، حيث أدى طلاب الصف الثاني عشر للقسم العلمي امتحان مادة الكيمياء، وقدم طلبة القسم الأدبي امتحان مادة الفلسفة.



وقالت رئيسة لجنة ثانوية صباح السالم ومديرة ثانوية برقان للبنات وفاء الظفيري، إن إجمالي عدد الطالبات المتقدمات لأداء الامتحان بلغ 220 طالبة موزعين على 90 طالبة من القسم العلمي و89 طالبة من القسم الأدبي، بالإضافة إلى 41 طالبة من القسم العلمي من مدرسة الريادة النموذجية، مشيرة إلى أن مجموع اللجان بلغ 15 لجنة.



وأضافت الظفيري أنه تم توفير الأجواء المناسبة والمريحة للطالبات قبل البدء بالامتحانات، وتم تجهيز المسرح وصالة التربية البدنية والفصول بكل ما يلزم، مشيرة إلى أن إدارة المدرسة عممت اللوائح والشروط المنصوص عليها بلائحة الغش، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والأدعية والأذكار في الممرات.



وأشارت الظفيري إلى أن الامتحانات تسير باللجنة على أكمل وجه، واتسمت بالهدوء والمرونة، متمنية النجاح والتوفيق في أداء الامتحانات وتحقيق أعلى النسب المرجوة.



هذا، ويقدم طلبة العلمي والأدبي اليوم الاثنين امتحان اللغة الانجليزي، حيث ذكرت الموجهة الفنية لمادة اللغة الإنجليزية منى الجسمي أن محتوى امتحان مادة اللغة الانجليزية في مستوى الطالب، ويراعي الفروق الفردية، وأسئلته ضمن محتوى المنهج الدراسي، وما تم تناوله أثناء الحصص الدراسية، مشيرة إلى انه يمكن الاستعانة ببنوك الأسئلة الموجودة في موقع وزارة التربية، لما تحويه من أنماط مختلفة ومتعددة من الأسئلة الواردة في الامتحانات السابقة من السنوات الماضية.



وأوصت الجسمي أولياء الأمور بتوفير البيئة المناسبة لأبنائهم الطلبة للمذاكرة، وخلق جو من الراحة والهدوء، داعية إلى الابتعاد عن السهر، والنوم لساعات كافية، لزيادة التركيز والقدرة على المذاكرة، متمنية للطلبة والطالبات التوفيق والنجاح في أداء الامتحانات.