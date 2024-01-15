عبدالعزيز الفضلي



رفعت وكيلة قطاع التنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي مقترحا لوكيل وزارة التربية بتشكيل لجنة لمتابعة شكاوى سوء المعاملة ضد الطلبة والتي تقع في المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة، وذلك انطلاقا من دور القطاع في متابعة شكاوى سوء معاملة بعض الإدارات المدرسية للطلبة.



وقالت العنزي في كتابها: انه حرصا من قطاع التنمية التربوية والأنشطة متمثلا بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية على سير العملية التربوية وتوفير البيئة الاجتماعية والنفسية السليمة للطلاب في المجتمع المدرسي من الناحية من خلال متابعة شكاوى سوء المعاملة ضد الطلبة التي تقع في المدارس.



نقدم مشروعا مقترحا لتشكيل لجنة متابعة شكاوى سوء المعاملة ضد الطلبة بجميع أشكالها التي تقع في المدارس للعام الدراسي، للتكرم بعرض مشروع القرار على اللجنة العليا لدراسة مقترح تشكيل فرق العمل واللجان بوزارة التربية.



وذكرت العنزي ان من مهام اللجنة:



1- متابعة الشكوى المقدمة من ولي الأمر والتي تحال من مكتب حماية الطفل بالحوادث التي تقع من الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية على الطلاب.



2- للجنة في سبيل النهوض بمهامها الانتقال إلى المدارس التي تقع بها الحوادث وعلى الجهات المعنية تسهيل مهام عملها.



3- على رئيس اللجنة رفع تقرير في كل شكوى تحال للجنة عقب استيفاء كل إجراءات المتابعة إلى وكيل الوزارة.



اللجنة تهدف إلى حماية الطلبة