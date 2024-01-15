مدة عقود الصيانة 5 سنوات تنتهي 2025 والعقود الجديدة لدى «المناقصات» تمهيداً لطرحها

مشروع محطة متنقلة يطرح قريباً للاستعانة بها أثناء إحلال المحولات لاستمرارية إيصال التيار

الفنيون باتوا عملة نادرة ونتواصل مع «التطبيقي» لتعديل المخرجات بما يتناسب مع حاجة الوزارة

ندعو الكيميائيين من خريجي جامعة الكويت للالتحاق بمختبر فحص الزيوت الرائد لدينا

جودة مختبر الاستشعار عن بُعد دفعت «المحاسبة» لمنع أعمال فحص المحولات عبر « الخاص»

إنشاء مراكز طوارئ جنوباً وشمالاً مجهزة بالكامل بنظام النوبات للتعامل مع الانقطاعات بشكل سريع

دارين العلي



أكد مدير إدارة صيانة المحولات الرئيسية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. نهار الظفيري، سير عمليات الصيانة في المحطات مختلفة الجهود بالشكل المطلوب كما هو مخطط له وفق العقود. ولفت في لقاء خاص مع «الأنباء» الى ان الادارة انتهت من اعداد مناقصات عقود الصيانة للمرحلة ما بعد 2025 تاريخ انتهاء العقود الحالية وهي في طور الطرح لدى الجهاز المركزي للمناقصات. وقال ان الادارة تشرف على 650 محطة تخضع للصيانة بشكل دوري مرتين خلال الخمس سنوات مدة العقود الخاصة بالصيانات، لافتا الى اجراء صيانة جذرية واستبدال معدات بالكامل لـ150 محطة ضمن هذه العقود. وأكد ان هناك سياسة للاحلال لبعض المحطات التي انتهى عمرها الافتراضي، معلنا عن مشروع لاعتماد المحطات المتنقلة خلال فترة الاحلال لنقل الاحمال اليها حفاظا على استمرارية ايصال التيار. التدريب، والحاجة الى فنيين، وريادة المختبر الخاص بالاستشعار عن بعد لأوضاع المحولات، بالاضافة الى العديد من القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء، وفيما يلي التفاصيل:



بداية نودّ أن نتكلم عن عمل الإدارة وأهمية ما تقوم به؟



٭ عندما تنتج الكهرباء في محطات التوليد تقوم محطات النقل وهي محطات التحويل الرئيسية بنقل الطاقة الى محطات التوزيع، اي أننا قطاع وسيط بين محطات الإنتاج ومحطات التوزيع التي توصل الكهرباء الى المنازل، وادارة صيانة محطات التحويل الرئيسية معنية باستمرارية نقل الطاقة من محطات الانتاج الرئيسية الى محطات التوزيع عبر محطات التحويل، ولهذا العمل لدينا كوادر وطنية مميزة إذ يعمل في الادارة حوالي 1500 موظف ونشرف على عدد كبير من العقود الخاصة بالصيانة الدورية سواء وقائية او جذرية او عمليات الاحلال.



أنواع الصيانة



تحدثتم عن انواع الصيانة التي تقومون بها فما هي هذه الصيانات وكيف تتم حاليا؟



٭ الصيانة الوقائية هي الصيانة الشاملة التي تتم على المحطة دون انتظار وقوع الخلل لضمان استمرارية عملها لفترة طويلة. اما الصيانة الجذرية وهي الصيانة التي تهدف لإطالة العمر الافتراضي للمحطة عبر فصل المعدات وتجديدها واعادة تركيبها وهذا الأمر يتم مع تقادم عمر المحطة ما يزيد من عمرها الافتراضي 15 الى 20 سنة اضافية.



اما الإحلال فيتم باستبدال المعدات بأخرى تصنيع حديث اذ إن المعدة القديمة انتهى عمرها الافتراضي ولم يعد هناك قطع غيار لها او حتى لا يمكن ان تتم صيانتها جذريا او ان تكلفة صيانتها مرتفع جدا.



عدد المحطات



ما عدد محطات التحويل الرئيسية في البلاد؟



٭ لدينا تقريبا 750 محطة تحويل رئيسية بمختلف القدرات وهو رقم كبير جدا مقارنة بالدول المحيطة نسبة للبقعة الجغرافية وعدد السكان



محطات التحويل تتوزع بين عدة جهود بدءا من 11 كيلوفولت و33 ومحطات 132 و300 كيلوفولت ثم جهد 400 وكان الهدف منها هذه الاخيرة تلبية للربط الخليجي ولدينا حاليا حوالى 35 محطة بجهد 400.



وما عدد المحطات التي تخضع لإدارة صيانة المحطات؟



٭ المحطات التي تخضع لبرامج الصيانة حاليا حوالي 650 محطة تتم صيانتها وفق جداول وبرامج بالتعاون مع المصنعيين العالميين المنفذين لمشاريع المحطات وكل هذه المحطات لها حاليا عقود صيانة ويجري صيانتها وفق جداول موضوعة وتتم صيانتها مرتين خلال فترة العقد مع الشركة المصنعة، ونحن حاليا في المرحلة الثانية من الصيانة حيث ستنتهي هذه العقود العام المقبل 2025 اذ تستمر عقود الصيانة لمدة 5 سنوات وقد تم توقيعها عام 2020.



عقود جديدة



هل هناك اي معوقات او تأخير في عمليات الصيانة؟



٭ نحن ندرك اهمية الصيانة لأنها المسؤولة عن استمرارية وديمومة ايصال التيار بكفاءة للمواطنين والمقيمين وبالتالي نعمل بجهد لتفادي أي تأخير في عقود الصيانة وقد صادفنا ذلك ايام كورونا بسبب الاجراءات الخاصة بمواجهة الفيروس وبالتالي بدأنا بإعداد الدراسات والمناقصات الخاصة بالصيانة بعد مرور عامين من العقود الحالية وذلك تمهيدا للمرحلة المقبلة تفاديا لأي تأخير مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأخطاء والتعديل في العقود الحالية وتمت مخاطبة الفتوى والتشريع وأخذ موافقتها ونحن حاليا في طور ارسالها الى الجهاز المركزي للمناقصات تمهيدا لطرحها.



وما عدد المناقصات التي تتوقعون طرحها للمرحلة المقبلة؟



٭ جميع المحطات يتم طرحها للصيانة من خلال مناقصتين، الأولى متخصصة بجهد 11/33 وهي حوالي 120 محطة، والثانية تشمل المحطات ذات الجهود الأخرى وهذه المناقصات تشمل ثمانية بنود وكل بند يتعلق بشركة من الشركات المصنعة للمحطات اذ ان من يقوم بالصيانة يجب ان تكون الشركة المصنعة لأنها الأدرى بمعداتها.في حال التأخر في انجاز العقود ما العواقب على الشبكة؟



٭ التأخر في إنجاز العقود يمكن أن يفقدنا كفاءات كبيرة في هذه الشركات واحيانا يكون المتخصص غير متوافر فكلما استعجلنا ضمنا وجود المتخصصين وهناك عقود فرعية لمعدات غير متوافرة عالميا اذ لدينا معدة من تصنيع شركة سيمنز غير موجودة إلا في الكويت والبرازيل ونتيجة اعمال الصيانة عليها امتد عمرها الافتراضي حوالي 45 سنة.



الإحلال والاستبدال الجذري



وماذا عن الاحلال ما عدد المحطات التي تحتاج الى استبدال بالكامل؟



٭ بلغ عدد المحطات التي تمت عليها اعمال الصيانة الجذرية 150 محطة اما الاحلال فطبعا لدينا برنامج وهناك اولويات في مسألة الإحلال الذي يتم عندما ينتهي العمر الافتراضي للمعدة ولا يوجد لها قطع غيار من قبل الشركة المصنعة وبالتالي نلجأ للإحلال لأن الصيانة لم تعد مجدية، وتحكمنا عدة امور في احلال المحطة سواء من امور فنية او وجود ارض فضاء يمكن انشاء محطة عليها للبدء بنقل المعدات اليها وهذا لا يتوافر في المناطق المزدحمة سكانيا وبالتالي نحاول من خلال صيانة المحطة ان نمد من عمرها، ونعمل حاليا على مشروع نسعى من خلاله لاستبدال المحطات او استبدال معداتها عن طريق الاستعانة بمحطات متنقلة، وهي محطات يتم نقل الاحمال اليها لحين الانتهاء من استبدال المحطة المراد استبدالها بالكامل ومن ثم اعادة الاحمال اليها، ونحن حاليا في مرحلة كتابة المواصفات الفنية والاسس والمعايير لهذه المحطة المتنقلة تمهيدا لأخذ الموافقات وطرحها وهو مشروع يعتبر الاول من نوعه في البلاد.



مراكز طوارئ



هل هناك أي معوقات أو مشاكل تعيق أعمال إدارتكم؟



٭ نحن دائما لا نحاول الوقوف أمام المعوقات بل البحث عن حلول لها، فمثلا كنا نواجه عقبات في انتقال مهندسينا من مقر الإدارة في صبحان الى المناطق البعيدة التي تتعرض لأعطال وبالتالي قمنا بجهود القياديين في القطاع بافتتاح مراكز طوارئ مجهزة بشكل كبير في شمال وجنوب البلاد ونحن بصدد التوسع لإنشاء مراكز اخرى حاليا وتم فرز موظفين اليها بشكل دائم يعملون بنظام النوبات للتعامل مع الأعطال في المحطات والوصول اليها بأسرع وقت ممكن.



التدريب والتأهيل



تم مؤخرا افتتاح مركز لتدريب المهندسين والفنيين في قطاعكم، ما أهمية هذا المركز؟



٭ مركز بناء وتدريب الكوادر الوطنية «المسيلة بي» هو المعني بتدريب مهندسي وفنيي القطاع بشكل عام لكي يصبحوا قادرين على الدخول الى سوق العمل والتعامل مع الأعطال والتشغيل اليومية، كما انه على جميع المهندسين الحصول على صلاحية التشغيل ويتم تدريبهم في هذا المركز لمنحهم هذه الصلاحية.



هل هناك أي مشكلة في نقص الكوادر الوطنية سواء من مهندسين او فنيين في الوزارة؟



٭ نحن طبعا ندعو مهندسي الكهرباء ذوي الكفاءة للانضمام الى ادارتنا وليست لدينا مشكلة نقص في المهندسين ولكن نحن نعتبر أن الفنيين حاليا عملة نادرة ولذلك نتواصل مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لإبلاغهم بضرورة تعديل المخرجات الخاصة لتكون متطابقة مع حاجتنا في الوزارة حتى يكون الفني مؤهلا للدخول للعمل دون تأخر، ونحن نؤكد الاهتمام بالكادر الوطني للقيام بالأعمال التي تخدم بلدهم.



مختبر فحص الزيوت



لديكم أيضا مختبر رائد في مجال الاستشعار عن بعد لأوضاع المحولات؟



٭ نعم المختبر حاصل على «الأيزو» ويعمل بكفاءات وكوادر وطنية، وهنا انتهز الفرصة لتشجيع الكوادر الوطنية من الكيميائيين من خريجي كلية العلوم للحضور والعمل في هذا المختبر، وهذا المختبر لديه القدرة على التنبؤ بأوضاع المحولات من خلال الفحص الدوري للزيوت والغازات، كما قمنا حاليا بوضع أجهزة خاصة على المحولات قادرة على القيام بأعمال المختبر ونقل البيانات لحظيا الى أجهزة خاصة في المختبر يمكن بعد تحليلها معرفة نوعية الغازات المنبعثة من المحولات وتحديد المشكلة في حال وجدت، ولدينا في المختبر أجهزة رائدة جدا وتعمل عليها كوادر وطنية من الكيميائيين ومن خريجي جامعة الكويت ما دفع ديوان المحاسبة الى إلغاء جميع أعمال الفحوصات التي تتم عبر القطاع الخاص على جميع محولات ومنشآت وزارة الكهرباء والماء نظرا لوجود مركز متخصص تمتلكه الوزارة وهو مؤهل لهذه الأعمال وبالتالي نحن حاليا نقوم بالفحوصات على العينات الخاصة بمحطات القوى ومحولات الآبار الجوفية بعد أن منعت الجهات الرقابية اي فحص يكلف الدولة مبالغ مالية في ظل وجود هذا المختبر المطور، وهذا أمر يشكرون عليه وهو مقدر لدينا لمنح مختبرنا هذه الثقة إذ إنه الاول من نوعه في البلاد.



محاور عمل إدارة صيانة محطات التحويل



تتمحور أعمال إدارة صيانة محطات التحويل الرئيسية بعدة محاور متوزعة على فرق أعمال الادارة:



محور الصيانة



من تخصص فريق العقود والمناقصات وفريق مشرفي العقود ويقوم بصياغة وتنفيذ وإشراف عقود صيانة (وقائية أو جذرية) وأعمال استبدال في ما لا يقل عن 750 موقعا، وتحت اشراف الادارة ما يزيد على 600 محطة تحويل رئيسية بمراحل جهدها المختلفة (11/33/132/300/400) بالاضافة الى ما لا يقل عن 150 محولا منفردا بالشاليهات والمزارع والقواعد العسكرية.



محور النوبات



وتختص به فرق النوبات وفريق الأعمال اللوجستية وهناك مركزان للطوارئ (منطقة شمالية، منطقة جنوبية) يقوم الموظفون بمتابعة الأعطال اليومية والحوادث الطارئة والانقطاعات.



محور التدريب



والمسؤول عنه فريق التدريب في مركز بناء وتدريب الكوادر الوطنية الذي هو المعني بتدريب القطاع بشكل عام.



محور المتابعة



ويختص به الفريق الفني، والفريق الإداري في متابعة وتسجيل التقارير والكتب والأعمال الإدارية الأخرى.