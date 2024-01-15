الصادرات الكويتية تكتسب أهمية كبرى لدى دول المنطقة بسبب جودة ودقة التصنيع

قرب المسافة تسمح بنقل المنتجات الكويتية إلى دول الخليج بتكلفة نقل بري مناسبة



طارق عرابي



كشفت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي قيمة الصادرات الكويتية المنشأ غير النفطية إلى مختلف دول العالم، بلغت نحو 234 مليون دينار خلال أول 10 أشهر من عام 2023.



وتصدر الكويت منتجاتها الصناعية غير النفطية إلى عدد من دول العالم، بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي، مرورا بعدد من الدول العربية والإسلامية، ووصولا إلى مختلف قارات العالم بما فيها القارة الأوروبية والقارة الإفريقية ودول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأميركيتين.



وتتنوع صادرات الكويت لتشمل شريحة كبيرة من المنتجات، فيما تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي الدول المستوردة من الكويت، حيث استحوذت وحدها على 149 مليون دينار من الصادرات الكويتية المنشأ خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2023، حيث تكتسب الصادرات الكويتية أهمية كبرى لدى دول المنطقة بسبب ما تتميز به من جودة عالية ودقة في التصنيع. ناهيك عن قرب المسافة التي تسمح بنقل المنتجات والصادرات الكويتية إلى تلك الدول خلال فترة قصيرة وبتكلفة نقل بري مناسبة مقارنة بتكاليف النقل والشحن البحري والجوي إلى باقي الدول العربية ودول العالم المختلفة والتي ترتفع قيمة نقلها وشحنها كلما زادت مسافة النقل والشحن والتخزين. وبلغت أعلى نسبة صادرات كويتية المنشأ إلى دول الخليج في شهر أبريل الذي شهد تصدير ما قيمته 19 مليون دينار من المنتجات الكويتية، تلاه شهرا مارس ويوليو بـ 17 مليون دينار لكل منهما، ثم شهر اغسطس بـ 16 مليون دينار، ثم شهري يناير ومايو بـ15 مليون دينار لكل منهما، ثم شهر فبراير بـ 14 مليون دينار، وشهري يونيو وسبتمبر بـ 11 مليون دينار لكل منهما. وجاءت الدول العربية في المرتبة الثانية من قائمة الدول المستوردة من الكويت بعد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات الكويتية المنشأ إلى الدول العربية (الأردن، العراق، مصر، لبنان، فلسطين، الجزائر، المغرب، سورية، ليبيا واليمن) نحو 76 مليون دينار. فيما بلغت ذروة الصادرات إلى تلك الدول في شهر أغسطس بواقع 14 مليون دينار، ثم شهري مارس وأكتوبر بواقع 10 ملايين دينار لكل منهما، ثم شهر أبريل ويونيو ويوليو بواقع 7 ملايين دينار لكل منهم ثم شهر يناير ومايو بواقع 6 ملايين دينار لكل منهما، وأخيرا شهر سبتمبر بواقع 5 ملايين دينار. وتوزعت باقي الصادرات الكويتية إلى عدد من قارات العالم التي تضم القارة الاوروبية والقارة الافريقية ودول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأميركيتين، بنسب متفاوتة، ليبلغ إجمالي الصادرات الكويتية إلى تلك الدول نحو 9 ملايين دينار خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام 2023.