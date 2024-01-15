شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) التي تم إطلاقها حديثا تدفقات إجمالية بلغت 1.4 مليار دولار في أول جلستي تداول، وفقا لمحلل «بلومبرغ» متخصص بالـ «ETFs» إريك بالتشوناس.



وبحسب منشور لبالتشوناس عبر منصة «إكس»، اطلعت عليه «العربية Business»، تم إجراء إجمالي 500 ألف صفقة على الصناديق، بإجمالي حجم تداول قدره 3.6 مليارات دولار، حسب بيانات من «بلومبرغ».



ويأخذ حجم التداول في الاعتبار التدفقات الخارجة والداخلة من الأموال. واقترح بالتشوناس إمكانية تعديل الأرقام بسبب المعاملات التي تنتظر التسوية المحاسبية، ووافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على 11 صندوقا استثماريا متداولا لعملة بيتكوين في 10 يناير، في موافقة اعتبرها العديد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ «العربية Business» بأنها تاريخية.



وتكشف البيانات أن صندوق Grayscale Bitcoin Trust هو «ETF» الوحيد الذي شهد تدفقا خارجيا قدره 579 مليون دولار خلال هذه الفترة. وبعد خصم التدفقات الخارجية للصندوق، بلغ صافي إجمالي التدفقات الداخلية عبر الصناديق 819 مليون دولار.



ويتماشى النشاط على الصناديق حتى الآن مع التوقعات السابقة لمحلل مؤسسة التدريب الأوروبية جيمس سيفارت، الذي يعتقد أن صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين يمكن أن تجتذب حوالي 10 مليارات دولار في العام الأول.



وكان توقع البنك الأمـيـركي «سـتـانـدرد تشارترد»، في تقرير بحثي في 8 يناير 2024 اطلعت عليه «العربية Business»، تدفق ما بين 50 و 100 مليار دولار إلى صندوق تداول تتبع الأسعار الفورية لعملة بيتكوين. استند البنك في توقعاته (والتي كانت قبل صدور قرار موافقة الهيئة على ETF)، إلى صندوق الذهب الذي تم تداوله في الولايات المتحدة في نوفمبر 2004.



وشهد صندوق Bitcoin ETF الفوري التابع لشركة «BlackRock» تدفقات بقيمة نصف المليار دولار في أول يومين. وشهد صندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة «Fidelity» ثاني أكبر تدفقات بقيمة 422 مليون دولار.



وفي اليوم الأول من التداول، تم تداول أسهم بقيمة 4.6 مليارات دولار عبر جميع المنتجات، وفقا لبيانات LSEG الصادرة يوم الخميس والتي تتتبع إجمالي نشاط التداول، بما في ذلك التدفقات الداخلة والخارجة.