دعا نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري وزارة الأشغال إلى معالجة أوضاع الطرق في كل من العبدلي وكبد، وذلك حفاظا على أرواح الناس. وقال المطيري إن ما تشهده الطرق من الإهمال واللامبالاة منذ سنوات خصوصا طريقي «العبدلي» و«كبد» يعرض أرواح الناس للخطر بسبب الوضع السيئ للطريقين والذي يجب أن تتم معالجته بأسرع وقت.



وأضاف: كم من الأرواح يجب أن تزهق على الطرق حتى تتحرك الجهات المعنية المسؤولة عن تطوير وإصلاح الطرق في الكويت؟، مؤكدا على ضرورة تطوير وإصلاح الطرق منذ زمن ولا يجوز أن يستمر أكثر، مع وجوب أن تتحرك وزارة الأشغال والجهات المعنية بشكل عاجل لمعالجة الأمر حفاظا على أرواح وممتلكات مرتادي هذه الطرق.