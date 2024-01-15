قدم النائب بدر سيار اقتراحا برغبة جاء كما يلي:



نمى الى علمنا تعسف وزارة التربية مع المعلمين المجتازين لاختبارات الوظائف الاشرافية ورغبة في انصاف اخواني المعلمين، لذا، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: التسكين الفوري للمعلم الذي اجتاز المقابلة والامتحان التحريري للوظائف الاشرافية منذ اكثر من خمس سنوات.



وفي حال عدم توافر وظائف شــــاغرة، تلتزم وزارة التربية بمنح المعلم مكافأة شاغلي الوظائف الاشرافية نفسها ومنح المسمى الوظيفي في المدرسة التي يعمل بها او يتم نقله للمدارس ذات الاعداد الكبيرة من الطلبة.