قدم النائب جراح الفوزان اقتراحا برغبة جاء كما يلي:



تشهد منطقة الخليج نموا في القطاعات السياحية وسيرتفع هذا النمو بشكل تدريجي وفقا للإحصائيات والأرقام الصادرة التي تشير لذلك. وقد أكدت العديد من التقارير الاقتصادية العالمية استحواذ المنطقة العربية ومنطقة الخليج على جزء كبير من هذا النمو الذي سينعكس على فرص عمل وظيفية بجانب الدخل الذي سيسهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية.



إن تشكيل دول اعضاء مجلس التعاون للجنة السياحة العامة، وتبني رؤية شاملة خاصة بالعمل السياحي المشترك، فضلا عن إنشاء منصة السياحة الخليجية بجانب التأشيرة الخليجية الموحدة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة يؤكد على ضرورة أن نساير هذا التوجه باعتباره جزءا من منطقة الخليج وخارطتها السياحية.



إن التوجه الخليجي لتعزيز الطلب على السياحة والسفر واستدامتها ودورها كمرفق مهم يمكن من خلاله تعظيم الإيرادات غير النفطية وباعتبار ان السياحة صناعة وعلم تحتاج لمتخصصين مؤهلين للنهوض بها.



لذا، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تضاف إلى المناهج في المرحلة الابتدائية وما بعدها تعريف الطلبة بشكل مبسط عن مفهوم السياحة وفق تقاليدنا وأعرافنا، على ان تشمل ايضا هذه المناهج كيفية التعامل مع الزائرين والتعريف بالسياحة كصناعة عالمية ومهمة تدرّ ربحا ومصدر دخل للدولة التي تقوم على صناعتها.



ثانيا: تلتزم وزارة التعليم العالي بفتح تخصصات في الجامعة والتعليم التطبيقي لتعليم منهج القطاع السياحي والتأهيل للعمل فيه على ان تشمل هذه التخصصات على خدمات السياحة والضيافة والمحافظة على الآثار والتراث بكل فروعها.



ثالثا: تلتزم وزارة التعليم العالي بتخصيص جزء من بعثاتها الخارجية للطلاب الكويتيين الراغبين في دراسة مجال السياحة والضيافة والإرشاد والسفر.